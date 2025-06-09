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    中市文雅國小畢典家長只能看直播？校方：已改在戶外舉行

    文雅國小畢業典禮將改在戶外舉行。（圖擷取自文雅國小臉書）

    文雅國小畢業典禮將改在戶外舉行。（圖擷取自文雅國小臉書）

    2025/06/09 15:13

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區南陽國小今年畢業典禮首度採家長抽籤進場，引發家長抱怨，大雅區文雅國小畢業典禮也傳出只安排讓家長看直播，家長們得知消息後氣憤不已，更投訴地方民代；校方今天表示，校方是因應球場施工今年才改方式，也強調原先有安排時段讓家長合影，再與家長溝通後，校方將改在戶外在操場搭設棚子舉辦畢業典禮，讓家長能全程參與，同時在校史室提供現場直播。

    文雅國小學生家長表示，文國小今年將要辦畢業典禮，家長居然沒辦法進去拍照錄影，只能在隔壁間看直播，認為這是見證孩子成長的重要時刻卻只能在旁邊看直播，令人氣憤，若學校有問題不能跟家長討論嗎？

    文雅國小校長王俊華表示，今年畢業生共4班、104人，校方因禮堂施工改建，今年才調整畢業典禮辦理方式，原本安排舉辦典禮的空間只能容納200多人，因此安排家長在隔壁教室觀看直播，並在孩子上台授獎時，引導家長進場拍照合影，並無不讓家長拍照。

    王俊華說，經與家長討論後，目前已決定在操場搭設棚子舉辦畢業典禮，讓所有家長都能全程參與儀式，考量天氣炎熱，也會在現場設置水冷扇，若家長想在室內觀禮，也有安排校史室提供座椅讓家長看直播。

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