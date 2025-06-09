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    也用G.P.T.探索！ 竹縣青少年職涯探索活動受理報名

    新竹縣今年安排也用G.P.T.來幫青少年探索職涯，即日起受理報名，7、8月的暑期將登場。（記者黃美珠攝）

    新竹縣今年安排也用G.P.T.來幫青少年探索職涯，即日起受理報名，7、8月的暑期將登場。（記者黃美珠攝）

    2025/06/09 15:14

    〔記者黃美珠／新竹報導〕職涯探索也祭出G.P.T.！新竹縣2025青少年職涯探索計畫「全能職事所 職場G.P.T.」7、8月暑期即將上線，第1場就是充滿夢幻、浪漫fu的「幸福花藝師」一日婚禮布置體驗，後續還將有11場不同職業領域的職場體驗場次，以及12場青少年職涯增能講座。新竹縣副縣長陳見賢今天為此特別呼籲，只要是設籍新竹縣或在新竹縣就學就業、15歲到29歲的青少年們，都可以上網報名參加。

    陳見賢說，AI時代ChatGPT廣受應用，全面顛覆教育、商業、創造力、社交媒體、新聞以及勞動方式。而GPT是生成式預訓練模型的意思，邁入第4年的新竹縣「全能職事所」今年就以G.P.T.為主軸，透過職場體驗達到生成式成長（Growth）、預訓練的職場熱情（Passion）、以及啟動天賦與設定職涯方向的目標模型（Talent），在學生時期就培養相關技能，以期未來能從容就業。

    縣府教育局青年事務科表示，他們今年規劃了藝術創作、觀旅餐飲休閒、環境永續共生、時尚娛樂、科技智能以及公部門6大產業或單位，12個不同職業領域的職場體驗場次。這些場次有：幸福花藝師、絕技操偶師、美味料理廚王、緝毒犬訓練師、旅遊掌門人、動物保育員、機車技術師、聲音藝術家、百萬店商賣家、再生農業達人、時尚名模、以及永續製皂師，每場限額20名，統統免費。

    另以課堂沒教的事、職業達人2大主軸，再安排12場青少年職涯增能講座，邀請業師或是專業達人進入校園分享。

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