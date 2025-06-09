暑假赴登革熱流行區旅遊 教部：學校應落實教職員及學生自我監測14天

為保護師生的健康安全，教育部加強督促全國中小學的學校啟動登革熱防治工作。（圖由教育部提供）

2025/06/09 15:09

〔記者林曉雲／台北報導〕天氣熱，登革熱蠢蠢欲動，每年8月至10月是登革熱傳染病流行高峰期，教育部今（9）日提醒，暑假將近，學校應掌握自流行區返台的教職員工及學生之人數、名冊與健康狀況，並宣導出國返台後，應自我健康監測14天，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹或噁心、嘔吐等疑似登革熱之症狀，應立即就醫，並主動告知旅遊史及活動史，以利及早診斷治療。

疾病管制署監測資料顯示，今（114）年截至6月2日累計69例確定病例，均為境外移入，為近6年同期次高，多自東南亞國家移入（占91.3％），以印尼（33例）為多，其次為菲律賓（10例）、越南（8例）及馬爾地夫（6例），目前已進入梅雨季節，雨後積水容器增加，加上氣溫炎熱，有利於病媒蚊孳生，增加社區感染與傳播風險。

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教育部國教署組長葉信村表示，為保護師生的健康安全，加強督促全國中小學的學校啟動登革熱防治工作，強化校園清消、落實病媒蚊孳生源清除與防疫宣導教育，自今（114）年1月起，對教育部主管高級中等以下學校進行訪視作業，截至5月中旬，共累計19校、22校次。

葉信村說明，學校須落實登革熱防治及學校環境改善，其中，積水容器是孳生溫床，為防堵登革熱疫情，校園須每週至少一次落實「巡、倒、清、刷」，清除如花盆底盤、雨水桶、積水輪胎等孳生源，雨後務必再次巡檢校園各場所，澈底清除積水區（含容器），防止病媒蚊孳生。

此外，葉信村表示，學校應與地方衛生單位合作，一旦出現疑似病例立即通報，配合校園環境消毒，強化防疫宣導，透過各項集會時機或海報宣導，讓師生認識登革熱傳播途徑與預防方式，防治登革熱需要學校、家庭、社區及各主管單位共同努力，暑假期間更應持續維護校園環境整潔，推動各項防疫作為。

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