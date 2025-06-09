名額有限！暑假機車駕訓夯 最高享2800元補助

台中區監理所表示，參加機車駕訓可降低肇事風險，還可享有交通部和台中市政府合計最高2800元的補助。（記者陳建志翻攝）

2025/06/09 14:52

〔記者陳建志／台中報導〕6月適逢畢業季，也是暑假考照高峰期，許多學生選擇於此期間報名考照。台中區監理所提醒民眾，可把握機會踴躍報名機車駕訓班，不僅能接受完整教育訓練，培養正確駕駛觀念與技術，提升行車安全，更可享有交通部和台中市政府合計最高2800元的補助，因名額有限，手腳要快。

台中區監理所楊聰賢所長表示，參加機車駕訓班完成6小時學科及10小時術科訓練後，即可在駕訓班「原地考照」，不僅省時便利，更有助於建立自我駕駛技能及安全觀念。

請繼續往下閱讀...

楊聰賢指出，順利考取駕照的學員，除可獲得交通部提供每人1300元駕訓補助外，台中市政府再加碼針對台中市民及在學學生提供每人1500元補助、共3000名，每人總補助金額最高可達2800元。截至目前已逾1500人完成報名，名額有限，額滿為止，呼籲有意參加機車駕訓考照的民眾盡速報名，以免向隅。

此外，為鼓勵民眾接受專業機車駕駛訓練，台中市機車經銷商亦對參訓取得駕照學員提供專屬購車優惠，有相關需求者可多加利用。

楊聰賢表示，機車因機動性高和負擔低，長期是許多學生通勤的主要交通工具。然而，許多剛考取駕照的年輕學生，因缺乏充分的交通安全意識與實務經驗，行駛中較容易發生事故，亟需完善的駕駛訓練予以強化。透過駕訓班的專業教學，學員可系統性熟悉交通法規與基本駕駛技巧，並建立正確的防禦駕駛觀念。

另外，根據學術研究統計，曾受過機車駕訓的駕駛人，其違規風險較未受訓者降低59%，肇事風險亦降低達36%，可見機車駕訓對於提升駕駛人交通安全觀念與實際駕駛能力，確實具有明顯且正向成效。

有意參加機車駕訓的民眾，可透過台中區監理所建置的「駕訓媒合平台」報名，駕訓班業者將主動與報名者聯繫，協助後續訓練安排；亦可逕洽機車駕訓班辦理報名事宜。#

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法