美軍駐防台中時大楊油庫、高北加壓站 議員批市府任由風吹日曬雨淋

多位民進黨議員質疑市府未好好保存美軍駐防台中的油庫及加壓站。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/09 14:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長孫曉雅2022年時曾拜會市長盧秀燕，民進黨市議員楊典忠、林祈烽、施志昌、鄭功進表示，盧秀燕送給她《華美的跫音》，陳述美軍駐防台中的點點滴滴，但是當時大楊7座油庫只剩一座保留未見防護措施，「很落漆」，而高北加壓站空蕩蕩，剩兩個加油孔，加壓設備沒有解說牌都沒有，市府讓油庫油管任其風吹日曬雨淋，痛批市府根本不重視。

市長盧秀燕表示，大楊油庫已列文資，已如同湖心亭，會定期維護，至於高北加壓站不屬於文資會先了解，是否要加強維護。

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市議員楊典忠表示，《華美的跫音》是記錄1960年代美軍越戰時期在台中駐防歷史的專書，會中提到台中保存許多美軍在台協防重要文化資產，市府不但妥善保存，也積極活化運用。

楊典忠表示，但是油庫油管的現況，是7座油庫只剩一座保留，高北加壓站空蕩蕩，剩兩個加油孔，加壓設備連個解說牌都沒有，整個油管管路系統均解除文化資產列冊追蹤，市府是讓油庫油管任其風吹日曬雨淋，沒有好好維護。

楊典忠表示，台中在越戰時期曾是美軍協防基地，《華美的跫音》書中記錄，清泉崗機場除設有軍事設施外，美軍曾以油輪將油料輸送至高美濕地外海，再經高北加壓站將油送至大肚台地的油庫，支援B-52轟炸機作戰，這條貫穿高美西北側的重要戰略輸油管路，花了兩年才穩定運作，其規模與技術足以列為戰後重要歷史見證。

楊典忠表示，這些設施若能妥善保存並結合導覽功能，將有助於推廣城市歷史、深化台美友誼，也可作為海線觀光亮點。

楊典忠要求市府應儘速召集跨局處工作小組，針對美軍越戰時期遺構進行系統盤點與管理分工，而市府推動《華美的跫音》英文版將於9月出版，認為這是向國際說好台中故事的良機，但史蹟現場若無相應重視，則將削弱文化與歷史傳承的力度。

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