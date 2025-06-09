2050淨零排放 中央大學「綠領人才培育」首班開課

朝向2050淨零排放目標，國立中央大學工學院永續環境科技研究中心「淨零綠領人才培育課程」首班近日開課。 （圖由中央大學提供）

2025/06/09 14:57

〔記者林曉雲／台北報導〕朝向2050淨零排放目標，國立中央大學工學院永續環境科技研究中心「淨零綠領人才培育課程」首班近日開課，中大表示，學員來自各行各業，包括高階主管、專業經理、工程師、公務人員、環工技師、業務人員、行政助理、退休人員等。

中大表示，環境部規劃推動「淨零綠領人才培育課程」，以培養具備氣候變遷與碳管理專業能力的綠領人才，落實國家「淨零轉型12項關鍵戰略」政策，強化產官學各界因應氣候變遷的行動力，中央大學為環境部「淨零綠領人才培育課程」北區培育中心聯盟學校，攜手國立台灣師範大學及國立清華大學合作為北區培育中心成員。

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中大永續發展暨社會責任辦公室主任、特聘教授江康鈺指出，課程在培育具備實務與策略規劃能力的綠領專業人才，強化社會對綠色職能的認識，建構符合產業趨勢之訓練體系，為台灣邁向淨零社會提供堅強的人才支撐。

環境部氣候變遷署副署長張根穆也擔任首班之課程講座，課程內容涵蓋淨零排放國際趨勢與發展、碳定價政策、企業ESG相關政策推動、我國溫室氣體管理制度發展與碳費制度推動。藉由理論與實務並進之設計，提升學員對溫室氣體議題的專業認識，亦強化綠領能力的建立。

中大課程包含氣候變遷與溫室氣體管理、溫室氣體盤查作業、溫室氣體自願減量與減量額度、產品碳足跡等共計48小時，費用為每人1.2萬元，30歲以下在學生（不含在職生）及低收入、中低收入戶與身心障礙者，完成訓練且首次測驗合格者，分別提供半價與全額補助。

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