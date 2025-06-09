日相撲力士現身東港 挑戰扛黑鮪魚試煉

日相撲力士現身東港，直呼黑鮪魚很大。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/09 14:43

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕一群來自日本錣山部屋的相撲力士現身東港，挑戰「扛黑鮪魚試煉」，為黑鮪魚季掀起高潮。力士們奮力扛起體型碩大、滑如抹油的黑鮪魚，卻因魚身難抓而驚呼連連，直呼「顛覆對魚的想像！」現場笑聲不斷。

力士們與在地漁民展開「扛黑鮪魚、猜重量」與「運魚PK賽」兩大試煉。在扛魚挑戰中，日本隊由3至4名力士合力扛起一尾黑鮪魚，猜測重量220公斤；屏東隊則猜228公斤。經東港區漁會總幹事鄭鈺宸秤重，魚重224公斤，日本隊險勝。力士峰刃幾叉丸驚嘆，「魚比想像中巨大又滑溜，第一次接觸這麼大的魚，真的太震撼了！」

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隨後的運魚PK賽更掀高潮，屏東隊由立委徐富癸領軍，對戰日本隊力士御雷山。兩隊推著運魚車將黑鮪魚送往終點，現場歡呼聲不斷，最終日本隊勇奪冠軍徽章，笑聲與掌聲響徹魚市。錣山部屋親方錣山矩幸表示，首次造訪屏東感受到濃厚的人情味與對相撲的熱情，期盼未來更多交流。

屏縣傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭代表縣長周春米，熱情歡迎首次來台的錣山部屋力士。她表示，黑鮪魚季是屏東年度盛事，力士們展現的傳統力量不僅為活動立下新里程碑，也讓遊客感受到漁民的辛勞。期盼透過這次交流，讓黑鮪魚季開啟下個25年輝煌篇章。

徐富癸指出，近年屏東黑鮪魚捕獲量大增，顯示保育成效顯著。他盼中央與地方攜手，讓生態與觀光產業持續進步。鄭鈺宸則透露，今年初已與日本加工廠簽署合作備忘錄，盼透過這次活動重新打開日本市場，為國際合作奠基。

日相撲力士現身東港，參與當地挑戰扛黑鮪魚試煉。（記者蔡宗憲攝）

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