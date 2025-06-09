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    首颱「蝴蝶」最快本週生成 粉專圖解分析：週四起有雨

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，熱帶擾動「92W」在西南季風支援下持續整合中，最快本週增強為蝴蝶颱風。（圖擷自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，熱帶擾動「92W」在西南季風支援下持續整合中，最快本週增強為蝴蝶颱風。（圖擷自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    2025/06/09 14:54

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕熱帶擾動「92W」穿越呂宋島後進入南海，在西南季風支援下持續整合中，有機會在本週增強為今年首颱「蝴蝶」（Wutip，澳門提供），預估直接侵台機率低，不過外圍水氣靠近，週四（12日）起中部以南以及東半部降雨機率高。

    天氣臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO圖分析，熱帶擾動「92W」環流主中心已轉移至菲律賓以西的南海海域，在西南季風支援下持續整合中，若發展順利，最快明（10日）將進一步增強為熱帶低壓，週四（12）有機會成為今年首颱「蝴蝶」。

    受到太平洋高氣壓勢力強盛影響，「92W」初期將朝中國廣東至海南島一帶前進，週四高壓東退減弱，「92W」進入中國華南後，再轉向東北整體來說，直接侵襲台灣的機率不高；不過菲律賓東方的殘留雲系預計週四起接近台灣，配合「92W」外圍水氣靠近，週四至六（14日）全台天氣將轉不穩定，其中「台中至屏東、宜花東」等迎風面降雨機率較高，請民眾多加留意。

    中央氣象署預報也指出，週四起受熱帶性低氣壓外圍雲系影響，東南部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，東北部、東部及中部地區有局部短暫陣雨，週四、週五（13日）南部、東南部地區及午後其他山區有大雨發生的機率。

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