全民英檢25年了，累計上千萬人次報考。（記者林曉雲翻攝）

2025/06/09 14:38

〔記者林曉雲／台北報導〕由語言訓練測驗中心（LTTC）研發辦理的「全民英檢」（GEPT）今年25歲了，累計超過千萬人次報考。LTTC執行長李欣穎表示，LTTC今年年初與國發會合作推出「全民英檢i學網」（GEPT iPrep）平台，提供免費AI聽說讀寫診斷回饋，迄今已有近5萬名使用者受惠，普遍肯定平台操作便利、AI回饋內容實用，有助提升學習動機與效果。

LTTC副執行長吳若蕙說明，邁入第25週年之際，LTTC啟動一系列慶祝活動，包含國際論壇、頒獎茶會及公益講座等，並推出專屬活動網站，邀請社會大眾一同參與這場語言學習的集體回顧與未來展望。

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6月11日將舉辦國際論壇，以「在地全球化、創新與語言評量的未來之路」為主題，邀集來自英國、美國、加拿大等國的語言測驗專家，共同探討語言評量的最新發展趨勢，並進一步探索全民英檢未來的研究與發展方向，緊密接軌國際。

吳若蕙表示，6月13日將舉行「全民英檢終身學習楷模頒獎典禮暨感恩茶會」，表揚一路從初級挑戰至高級，取得4張合格證書的17名學習者代表，歷年來取得全民英檢張4合格證書者超過200人。

學習楷模許家瑜f表示，她從國中開始參加初級測驗，在不同求學階段考過中級與中高級，曾2次挑戰高級都没有成功，還好没有放棄，最後終於取得高級合格證書，即使她已經進入社會工作很多年，對不同領域或語言的學習仍抱持很大的興趣。

此外，8月份起，LTTC將於各地舉辦系列公益講座，聚焦AI應用於英語學習與教學，歡迎民眾及英語教師參與，探索人機如何共學及共創，介紹AI工具於英語學習與教學上的應用方式。

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