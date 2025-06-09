苗縣路邊停車3公所自行管理 縣府爭取年底前統一收費

苗縣都會區部分校園旁路幅小、人車交織，議員建議設置「智慧停車家長接送區」。（資料照）

2025/06/09 14:38

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣目前僅人口最多的前3大行政區域頭份市、竹南鎮與苗栗市實施路邊停車收費，其中頭份市與竹南鎮比鄰被稱為苗北雙子城。不過，民進黨籍苗栗縣議員陳光軒建議，為改善頭份、竹南地區部分國中、小周邊家長接送學生交通問題，可採「智慧家長停車接送區」辦理，路邊停車收費也可統一回歸縣政府。苗縣府交通工務處表示，目前正在洽談中，希望年底前可統一路邊停車收費。

苗栗縣政府交通工務處表示，由於目前實施停車收費的3個公所各自和廠商簽約，必須處理相關程序等，縣府會爭取年底前統一將路邊停車收費納入縣府設置的智慧亭台，明年起統一由縣府平台收費，能更加便民。

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至於設置「智慧家長停車接送區」改善校園周邊上下學時交通部分，苗縣府交通工務處則表示，可辦理相關接送區，仍需等待縣府統一收費平台後再研議處理方式。

苗栗縣政府去年曾獲交通部補助3000多萬，設置路邊停車充電樁，也建置停車管理平台，但無法統一不同公所數據。

陳光軒指出，考察其他已陸續建置「智慧停車家長接送區」縣市，智慧家長接送區即透過校園周邊劃設路邊收費停車格，搭配智慧停車柱，於上下學時段設定固定之時間供家長停車接送學生，超過設定時間時智慧停車柱鏡頭則做為科技執法視為違規停車以避免車輛占用，非上下學時段停車位即回歸為一般路邊收費停車格，也可為道路主管機關創造收益。

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