巧遇西拉雅守護鳥 新化林場添觀光亮點

大冠鷲是西拉雅的守護鳥，已是新化林場的觀光亮點。（新化林場提供）

2025/06/09 14:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕知名的台南新化林場，擁有國內最具規模的純桃花心木群，也是被部落票選為西拉雅守護鳥的大冠鷲重要棲息地，進入夏天，不僅可見在上空盤旋，更會停駐枝頭，近距離巧遇保育類猛禽的「鷹姿」，帶給遊客驚喜；而梅雨季期間，長得很特別的密毛魔芋也持續開花中，都為園區增添觀光亮點。

中興大學新化林場佔地逾370公頃，是踏青、健行的熱門景點，遊客盡情享受芬多精的滋潤，而園區多元的自然資源，也提供了鳥類棲息、繁衍的有利環境，動植物的生態豐富。

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場長羅南璋表示，新化林場內有一定的大冠鷲族群，是園區的留鳥，確切數量，仍待深入調查、統計，要見其蹤影並不難，尤其雨後放晴，抬頭仰望，就可看到牠們在上空飛翔、盤旋。

羅南璋說，遊客曾在園區浺瀜池農塘上方，一口氣看到7隻盤旋，真的很壯觀，甚至於步道旁的樹幹，看到大冠鷲暫時停駐、歇息，林間就直接巧遇保育類猛禽，頗有意思。

附近的口埤實驗小學校長王朝賜指出，新化丘陵一帶的大冠鷲，族群密度居全國之冠，該猛禽也在西拉雅部落守護神的票選拿到榜首，是當地很有代表性的鳥類。

王朝賜提到，大冠鷲已列為該校的自然生態教學裡，包含當地淺山部落走讀、文化研習，以及手工藝課程等，都會將其元素融入，自幼扎根。

下雨之後，密毛魔芋陸續現蹤、開花。（新化林場提供）

下雨之後，密毛魔芋陸續現蹤、開花。（新化林場提供）

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