中華郵政限量發售「慈光普照黃金鑄錠」 含金量千分之999.9

慈光普照黃金鑄錠。（圖為中華郵政提供）

2025/06/09 14:23

〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政在今年4月25日發行「台灣民間信仰郵票（114年版）」1套4枚，面值均為8元，其中包括福德正神、關聖帝君、玉皇上帝、觀世音菩薩等神明，6月16日再推出「慈光普照黃金鑄錠」2款，以觀世音菩薩為主題，推出「慈光普照黃金鑄錠」1,600枚、「慈光普照黃金鑄錠典藏版」660枚。

中華郵政集郵處副處長黃芬蘭指出，「慈光普照黃金鑄錠」計有2款，以4月25日發行之「台灣民間信仰郵票（114年版）」面值8元圖案觀世音菩薩為主題，以細膩雕刻呈現，輔以典藏包裝盒、專屬提袋及加印限量序號的精美說明卡，為極具庇佑意涵與工藝價值之珍藏品，亦是餽贈親友最佳獻禮。

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此外，黃芬蘭指出，其中「慈光普照黃金鑄錠」材質為含金千分之999.9，重量10公克，尺寸18.6×24.6（毫米），限量發行1,600枚，每枚售價新臺幣3萬8,800元；「慈光普照黃金鑄錠典藏版」材質為含金千分之999.9，重量壹台兩（37.5公克），尺寸26×34（毫米），限量發行660枚，每枚售價新臺幣13萬8,800元。

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