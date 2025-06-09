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    高中特招考試入學3區6校辦理 6/18起報名

    高中特招考試入學3區6校辦理，6月18日起報名。（圖擷取自官網）

    高中特招考試入學3區6校辦理，6月18日起報名。（圖擷取自官網）

    2025/06/09 14:10

    〔記者林曉雲／台北報導〕114學年度高級中等學校「特色招生考試分發入學」學科測驗，計有基北區、桃連區及嘉義區等3區，共計6校，將自6月18至20日報名。教育部國教署組長黃瀞儀說明，具有學術傾向的國中畢業生得依照自己的興趣、性向及能力透過該管道進入各招生學校特色班，進而培養未來關鍵能力。

    6校為國立台灣海洋大學附屬基隆海事高中、台北市育成高中、台北市西松高中、桃園市大園國際高中、台北市中正高中及嘉義縣永慶高中。

    黃瀞儀表示，為培育各領域優質專業人才，教育部持續推動國中畢業生多元入學適性揚才的升學管道，114學年度高級中等學校特色招生考試分發入學學科測驗，採「學科甄選」，且不受國中學籍所在地的學區限制，學生可依性向報名其他就學區辦理特色招生的學校，並於6月22日透過學科測驗入學。

    黃瀞儀說明，各招生學校於6月18日開始受理報名繳件，應屆畢業生、非應屆及跨區採個別報名，基北區、桃連區之報名學生，請至「114學年度各就學區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平台」進行線上報名；嘉義區之報名學生，請至嘉義縣立永慶高中「最新公告」點選報名系統進行個別報名，各校簡章及學科測驗內容範例等相關詳細資訊，可至114學年度高級中等學校特色招生考試分發入學宣導網站下載參閱。

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