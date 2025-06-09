北海道YOSAKOI索朗祭登場 黃偉哲登前導車宣傳台南魅力

南應大學生在YOSAKOI索朗祭帶來精采演出，獲得現場一片掌聲。（圖由台南市政府提供）

2025/06/09 14:24

〔記者王姝琇／台南報導〕YOSAKOI索朗祭是北海道夏季最盛大的活動之一，每年吸引約200萬人次參與。台南市政府再度攜手台南應用科技大學參加祭典宣傳台南，市長黃偉哲登上表演前導車，向現場所有民眾介紹台南，而台南應用科技大學學生活力演出，獲得在場一片喝采。

為吸引國際觀光客造訪台南，市府在札幌最具指標性的大通公園地區刊登以台南四時風景為主題的國際觀光廣告，希望藉由匯集人潮的祭典活動提升台南知名度。黃偉哲也與台南親善大使SUAI聯手宣傳台南魅力，現場準備多達20種的日文摺頁，並發放果乾等試吃品。

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今年市府也特別準備3天2夜的國際觀光客推薦行程，並特別推薦每年舉辦的「台南古都國際半程馬拉松」，黃偉哲現身YOSAKOI索朗祭會場，並站上表演隊伍的前導車，向日本民眾們介紹台南，也為南應大學生加油打氣。

此外，黃偉哲也率市府團隊至近畿日本旅行社（近畿日本ツーリスト株式会社）大通分公司拜訪，當面向業者推廣台南。同時也拜會了索朗祭組織委員會星野尚夫會長，雙方相談甚歡。

星野會長很肯定台灣代表隊南應大學生們的表現，也很歡迎台南利用祭典到場行銷，認為是台日之間很好的交流機會。黃偉哲也感謝祭典提供台南市宣傳機會，共同開啟新的交流契機。

黃偉哲表示，除了南應大學生赴北海道參加YOSAKOI索朗祭，去年12月索朗祭表團隊BASARA也來台南參加林百貨摩登大遊行，很高興透過文化交流，讓台日青年相互認識、交流，希望藉此傳承台南與日本的友誼，也熱情邀請星野會長親自到台南體驗。

市長黃偉哲登上表演前導車，向現場所有民眾介紹台南。（圖由台南市政府提供）

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