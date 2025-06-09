湖口米將輸日 農業部長陳駿季封櫃慶賀

農業部長陳駿季（右5）、新竹縣長楊文科（右4）等一起替即將封櫃輸日的湖口米按讚造勢。（記者黃美珠攝）

2025/06/09 14:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕台灣米輸日搶占市場有成，新竹縣湖口鄉農會繼去年外銷稻米1200公噸到日本後，今年上半年再度成功要輸日1200噸，外銷量翻倍成長，使得農業部長陳駿季今天早上在農糧署副署長黃昭興、新竹縣長楊文科、湖口鄉農會總幹事周星江等陪同下，視察湖口鄉農會農產加工廠，並替即將銷日的湖口米封櫃準備啟航。

周星江說，湖口稻作面積1200公頃，有產銷履歷驗證的就有460公頃，另有50公頃屬於集團契作，並有30公頃配合縣府營養午餐政策為有機米專區，全年產值可達6000噸，其中4500噸是公糧。

請繼續往下閱讀...

2020年湖口米開始外銷日本3200公噸，創下台灣有史以來，銷日單一訂單最大的紀錄且迄今無人能及。去年再出口日本1200公噸的白米，今年上半年又要再輸日1200噸，這都要歸功農民、農會、桃園農改場等各方合作有成。

陳駿季說，國人食米40多年來從每年、每人90多公斤，下滑到現在只剩下30多公斤。為了確保糧食安全，農業部希望維持適當的稻作面積，配套就是讓優良稻米外銷，以達到平衡；而為提升品質，年初農業部推出糧食產業升級方案，希望稻農配合繳交公糧外，也要結合地區農會或其他團體集團栽培或契作生產。

他說，日本是米食文化民族，對米非常挑剔，要健康、更要品質。湖口作為我國歷年來稻米外銷量最大的單一稻作區，想要深耕日本市場，不能只靠零星貿易商，須有持續性通路鏈結。

有人認為台灣米輸日不過是日本缺米的曇花一現，但他相信，把握機會打入日本特定消費族群，就不會是。而這除了靠生產端的契作機制，還要有通路，農業部在後者就會跟所有通路業者合作。他樂觀評估今年輸日的稻米總量可望有1萬2000公噸到1萬5000公噸的成績。

黃昭興說，2020年首次台灣米銷日7000多公噸中，湖口米就占了3200公噸。輸日是要經過600多項農藥檢定的，要符合日本的用藥要求並不容易，這是湖口鄉農民依照農會指導的栽培方式和用藥，才能滿足日方的需求。

他說，台灣米的外銷市場雖曾一度因烏俄戰後國際海運吃緊而萎縮，但也因日本去年缺米，輸日量回升到3800多公噸，使得去年對外總輸出了14萬噸白米。

今年日本米價幾乎是去年的1倍、缺米更嚴重，所以到5月為止，台灣米輸日量就已高達7759公噸。以過去5年，台灣米年平均輸日3500公噸來看，今年到5月已是去年同期的6倍，也是去年整年輸日量的2倍。

湖口米品質獲得日本肯定，今年倍增輸日。（記者黃美珠攝）

湖口米品質獲得日本肯定，今年倍增輸日。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法