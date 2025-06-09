4大亮點搶先看！彰濱水樂園7/5開玩 夜間SUP、腳踏船首度登場

夜色中的白色海豚屋亮起燈光，搭配風力發電機，將是夜間SUP航程中最迷人的景色。（圖由縣府提供）

2025/06/09 14:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕夏天就要玩水！彰化縣暑假年度水上盛事「彰濱海fun一夏」將於7月5日登場，今年活動大升級，首度推出夜間SUP（Stand Up Paddle，又稱「立式划槳」），邊享受衝浪與划船的刺激、邊欣賞海邊夜景，體驗星空下航行在慶安水道上、彰化獨有的水上運動，今年還新增了腳踏船同航體驗。活動自7月5日至8月10日，每週六、日下午2點至晚上7點舉行，明天（10日）上午9點開放線上報名，限量名額預料將秒殺。

今年活動新增4大亮點讓大家可以盡情享受夏日海風航行，第一是夜間SUP正式登場，民眾可在夜色中穿梭西濱海豚屋與水道景觀，感受海面倒影與光影交錯的獨特魅力；第二是新設最少2人、最多4人的腳踏船，適合親友同遊；第三是7月5日開幕當天舉辦「夏日音樂派對」，邀請「好樂團」等團體接力演出，氣氛熱鬧；第四則是施放6分鐘的煙火秀，搭配自然生態教育中心水域，營造夢幻夏夜。

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除了水上自行車、獨木舟、龍舟板SUP等不同水上活動，現場還設有氣墊闖關遊戲區、海洋市集等親子同樂空間。開幕當天穿著花襯衫到場，還可免費兌換限量游泳圈造型杯座與無酒精飲料，數量有限，送完為止。

活動場域橫跨自然生態教育中心戶外廣場、慶安水道及嬉濱海豚公園。縣長王惠美今在宣傳記者會上表示，活動結合水上休閒與音樂派對，並串聯台61線沿線景點，如觀光工廠、鹿港老街、芳苑濕地及鹿港小鎮光影藝術節，推薦全國遊客規劃海岸1日或2日遊，深入體驗彰化夏日魅力。詳情請見報名網址。

今年「彰濱海fun一夏」慶安水樂園將從7月5日到8月10日每週六、日，在彰化縣慶安水道、嬉濱海豚公園舉辦一系列的體驗活動，無論初學者還是水上活動愛好者，都能玩到瘋。（圖由縣府提供）

民眾帶著毛小孩共同體驗夏天在慶安水道玩水的樂趣。（圖由縣府提供）

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