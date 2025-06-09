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    苗縣頭份公園多 有民眾抽菸、遛狗不收拾便溺物

    苗縣頭份公園多，卻有民眾抽菸、遛狗不收拾便溺物。圖為羅雪珠前往科東二路橋下公園視察畫面。（記者蔡政珉攝）

    苗縣頭份公園多，卻有民眾抽菸、遛狗不收拾便溺物。圖為羅雪珠前往科東二路橋下公園視察畫面。（記者蔡政珉攝）

    2025/06/09 14:18

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市為全縣人口最多的行政區域，與鄰近的竹南鎮並稱為苗北雙子城，受益於竹南科學園區提供的就業機會，不只遷入人口多，新生兒人數也居冠。不過，民眾反映，頭份市不少公園竟有人無視親子活動抽菸，甚至遛狗後毛小孩便溺不收拾，讓人傻眼。

    頭份市公所表示，公園的確明訂禁止抽菸，但頭份市內公園並未禁止民眾帶毛小孩前往散步，但是接獲民眾反映，且社群平台也有市民分享類似狀況，由於頭份市內公園多，難以派員逐一巡視，就算人員前往巡視，可能因時間差無法稽查，目前也只能多加勸說，希望少部分市民發揮公德心。

    頭份市長羅雪珠也前往科東二路橋下兒童公園視察相關問題，羅雪珠強調，市公所盡力推動完善公園設施，提供市民朋友帶著小孩子前往休憩、玩樂的公共空間，呼籲民眾不要貪圖一時方便造成他人不便。

    頭份市因人口多，包括縣府、市公所持續挹注資源建置親子設施，目前頭份市可供親子遊憩的公園約40個，數量也多。

    有民眾於網路PO文，曾見到公園出現一大坨大便，只好自己清理，甚至見到有人公園旁抽菸無視禁止吸菸標語。

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