獨家》「性平案加害人」硬要參加畢典 逢甲被害女大生家長控校方毀諾

逢甲大學機電系6日畢業典禮開始前，家長兩派吵成一團，台上的師長試圖協調，最終宣佈取消當天畢典。（翻攝自threads ）

2025/06/09 14:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中逢甲大學機電系6日晚舉行畢業典禮，因疑有學生性平事件發生，兩造當事人均出現畢業典禮，校方協調不成後取消畢典，引發畢業生跳腳；其中當事女學生家長今打破沈默發聲，表示事件發生後校方3度承諾不會讓對方參加畢典，結果對方當天大刺刺現身，還跟女兒對視，女兒嚇得躲在角落，他們只是要求「免於恐懼」參加畢典的自由，卻被校方塑造成大吵大鬧讓畢典辦不去的始作俑者，女兒這3日情緒幾近崩潰，令人情何以堪。

女學生家長指出，平凡和樂的家庭在5月1日變色，當日女兒參加同學聚會後，遭B生違反女兒意志強制做了非分舉動，第一時間即報警並送醫取證，學校教官也協助處理，他到醫院跟教官會合後當即詢問如何避免雙方在學校碰面，以及畢業典禮如何處理，所獲回應為「不會讓B同學參加畢典」，之後也接到社工電話給予同樣的承諾。

請繼續往下閱讀...

女學生家長說，甚至到6月4日學校召開性平會時，學校再承諾他女兒相同答覆，即使覺得實務上尚未判決應不可行，但因有學校3次承諾，畢業是女兒求學歷程的大事，當天全家以快樂的心情參加畢典，女兒因要跟同學拍照提早到場，結果就在他趕赴學校的路上接到女兒簡訊說B生在場。

家長說，等他趕到現場時只看見女兒恐慌害怕縮在牆邊，B同學則是頭戴鴨舌帽開心跟同學打鬧嬉笑合照，還多次跟女兒對上眼，因跟校方承諾完全不同，當下仍保持理智詢問在場職位最高負責人，後經助教引導與機械系主任到會議室談話。

家長強調，過程中雙方家長全程未見面，因此絕無「當眾開撕」等爭吵情況，網路流傳的爭吵畫面都是系上突然宣布取消畢典時引發其他眾怒情形。

家長強調，即使女兒受二度傷害，但當天他從未主張「B同學未離開不能舉行畢業典禮」，因為當天女兒已極度恐慌，全家全程都在貴賓室安撫女兒情緒，當時他僅詢問校方為何承諾3次不會讓B同學參加畢典，卻未遵守承諾，對方可以在場嬉鬧示威，校方及系上無任何保護受害者的作為。

家長說，自他提出質疑後，該系主任、助教、主任教官彷彿啟動「無頭蒼蠅熱鍋螞蟻模式」，打了無數電話聯絡無數人，跳針式詢問他希望怎麼做，他只是個想要全力保護女兒的父親，但他絕未開罵，只詢問學校處置作為為何。

家長說，期間主任教官居中協調，提出對角坐或先後進場方式，因與先前校方承諾差異過大，甚至傳有B同學主張「他不能參加，他女兒也不能參加」，校方應該是無法預判後續會發生什麼情況下片面取消畢典。

家長強調，從頭到尾都未曾要求取消畢業典禮，校方不能將畢典取消的責任歸咎於家長，轉移性平會無作為的焦點。

家長說，女兒除要面臨性平相關案件再加上畢典取消指責，這3天承受遠超出她能承受的責任與壓力，已多次哭泣情緒幾近崩潰。

家長說，他想用一個爸爸的心情懇請網友不要肉搜他們的家庭背景，他們只是平凡上班族，沒有後台、沒有背景，若他真的後台夠硬，怎可能讓畢典亂象發生，但他也是一個為了女兒可以付出一切的父親，對於B同學的責任，他一定用盡一切資源追究到底。

家長另指出，畢典取消3天，校方未曾跟他連繫說明，連畢業典禮在6月下旬補辦的消息他都是看媒體報導才知道，對於逢甲大學處理方式，才是造成女兒2度傷害的最大始作俑者。

逢甲大學則是發聲明對受影響的畢業生及蒞臨現場的親友表達最誠摯的歉意，指是典禮開始現場出現涉及校園性別平等事件調查中的當事人及關係人，學校基於《校園性別事件防治準則》第26條規定，為避免當事人正面衝突、降低對學生受教權及校園安全的影響，校方責成相關單位與系所緊急研商並積極協調，雙方最終未能達成共識，導致典禮延宕超過2小時，考量現場秩序與整體安全，學系決議暫緩典禮進行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法