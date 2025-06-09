南市唯一內縮式機車左轉彎專用道 議員陳秋萍爆意外增3倍

南市永康區中正北路與正北一路口去年設置的機車左轉彎專用道。（圖由陳秋萍提供）

2025/06/09 13:48

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市永康區中正北路（台一線）與正北一路口，去年設置南市唯一的「內縮式左轉專用道」，車道調整後，交通意外事故不斷。南市議員陳秋萍今天總質詢指出，該左轉專用道劃設前後車禍爆增3倍，今年5月還發生一起A1死亡車禍，這根本是劃設錯誤，要求移送政風調查，並協助受害者國賠。

南市交通局表示，該專用道於去年11月車道調整後，比對前後肇事件數確實增加，改善前5個月3件、改善後5個月11件，且今年5月已有重大事故發生，事後會勘已於5月下旬取消機車左轉專用車道設置。針對該路口左轉需求衍生問題，公路局新化工務段將再研議實施時段性禁止左轉或評估利用兩側公有地增設附加左轉車道方式改善。

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陳秋萍表示，近期市府大力推動標線改造，藉由汽車左轉專用車道的設置，大幅提升市區行車效率，但永康中正北路與正北一路口，當地的路寛不足，竟也設置全市唯一的「內縮式左轉專用道」，結果變成製造危險的黃泉路。

她說，今年5月7日，永康中正北路發生的A1事故憾事，就是道路標線改造的疏失所造成，專業的評估已向南市議會說明因為路寬不足無法再增設機車左轉專用道，但事後卻突然政策大轉彎，要求政風單位主動介入調查，並協助家屬申請國賠。

南市永康區中正北路與正北一路口去年設置的機車左轉彎專用道後，意外事故增加。（圖由陳秋萍提供）

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