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    高雄車站站長帶隊訪秘境看「最美風景」退休台鐵員工讚好漂亮

    慶祝台鐵138週年，高雄車站今邀退休員工回娘家，退休幹部一起切蛋糕未台鐵慶生。（記者王榮祥攝）

    慶祝台鐵138週年，高雄車站今邀退休員工回娘家，退休幹部一起切蛋糕未台鐵慶生。（記者王榮祥攝）

    2025/06/09 14:08

    〔記者王榮祥／高雄報導〕慶祝台鐵138週年，高雄車站今邀退休員工回娘家，站長黃登瑞擔綱導遊，帶領老同事探訪站內多處不公開的「秘境」，包括旅館大樓最高層瞭望車站「最美風景」，員工們紛紛驚嘆:「真的好漂亮」。

    慶祝鐵道節活動今上午在高雄車站下沉式廣場舉行，邀請逾50位曾在高雄車站服務過的退休員工齊聚，一起看看新車頭，也一起回顧打拚過往。

    站方以高規格接待退休前輩，不但準備紀念品、安排歌舞演出，壓軸再由站長黃登瑞擔任導遊，引領大家探訪多處目前還沒開放的「秘境」，包括高鐵站預留空間、中央監控室、旅館大樓最大房間，並難得開放帝冠式車站內部，讓同事們看看以前上班的地方。

    退休台鐵人對高雄車站的規模、空間感覺新鮮，沿路不斷拍照紀念，笑說跟以前都不一樣了，當大家登上旅館大樓最頂層房間瞭望城區時，不少人直呼這視野「真的好漂亮」，有人推估「房價應該不便宜」。

    去年元月退休的前高雄站長上官慧珠也受邀到場，第一次在非上班時間輕鬆參訪車站空間，她說這麼大的車站真的不容易管理，請各界多支持台鐵。

    高雄車站邀退休老員工參訪帝冠式車站內部，回顧以前上班的地方。（記者王榮祥攝）

    高雄車站邀退休老員工參訪帝冠式車站內部，回顧以前上班的地方。（記者王榮祥攝）

    高雄車站站長黃登瑞帶領老員工登上旅館大樓最高層，體驗車站最美的風景。（記者王榮祥攝）

    高雄車站站長黃登瑞帶領老員工登上旅館大樓最高層，體驗車站最美的風景。（記者王榮祥攝）

    高雄車站旅館大樓房間視野可清楚看到高雄綠之丘與北高雄景緻。（記者王榮祥攝）

    高雄車站旅館大樓房間視野可清楚看到高雄綠之丘與北高雄景緻。（記者王榮祥攝）

    高雄車站帶領老員工看看最新的中央監控室。（記者王榮祥攝）

    高雄車站帶領老員工看看最新的中央監控室。（記者王榮祥攝）

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