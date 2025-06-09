基捷八堵站徵地遭反彈 侯友宜：將辦座談、工程併整體開發

新北市長侯友宜今日赴議會備詢，針對議員質詢議題回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/09 13:24

〔記者黃子暘／新北報導〕串連北北基生活圈的「基隆捷運」由新北市府負擔興建責任，基本設計和工程經費已送交通部審議，但當地八中社區針對基捷八堵站附近徵收民地做機廠與變電站有所反彈。新北市議員周雅玲今（9）日質詢市府有何因應？新北市長侯友宜表示，日前與基隆市府協商已有共識，將會把捷運站周遭都市整體開發併入興建工程裡，近期會舉行地方座談會。

針對八中社區反彈，侯友宜、捷運工程局長李政安表示，新北、基隆對此有所共識，會將周遭都市整體開發併與興建一起推動，「不是說丟個機、電在那，卻不做都市開發」，捷運站周遭將會整體開發，近期會與地主舉行座談會。

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此外，預計與基捷串接的捷運汐東線已經規劃3處大型聯合開發案，周雅玲表示，聯開案未見公益設施配套，交通黑暗期也將衝擊當地交通，希望市府應保留公共設施空間，已便未來建置長照、托育等設施，並要考量工程將延續到下一位市長任期，現任市府團隊應確保相關公益、交通計畫不會被下一任市府團隊更動。

侯友宜說，不要說捷運，針對大量體建設，市府一定要求要有公益回饋，目前這3處聯開案一定要求公益回饋，也會與地方溝通缺乏什麼公益設施，並徵詢各局處、單位意見來推動，任內一定將相關規劃做好，都市計畫一定會按照規定做到位。

李政安表示，3案已經做了第一次說明會，預計7月底舉行第2次，針對聯開案牽涉汐東線用地，都市計畫前現正在內政部審議，待中央同意使用容積方式推動，就會按照審議通過的都市計畫推動；至於公益設施，3處聯開案的捷運站出入口為無償取得，這就是最大的公益設施，目前距離進入開發還有很長的時間，其他公益設施部分在著手興建之前就會確定。

至於交通部分，李政安說，統包工程將分2階段進行工程圍籬，6月6日已經舉辦說明會，這個月同心路會開始做人行道消減，8月會圍道路中央，9月開始基樁工程，第二階段會針對新台五路、大同路陸續施工圍籬。

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