台中農改場推五感園藝療育 有效提升專注力逾2成

台中農改場研究五感植物套組技術來打造優質庭園。（圖由台中農改場提供）

2025/06/09 13:49

〔記者楊媛婷／台北報導〕接觸植物，真的有益身心！農業部台中農改場推動五感植物套組技術，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等和植物互動，經測試若民眾只要在經該技術設計的戶外庭園停留超過3分鐘，專注力指數可從12.6提高到15.2，顯著提高20.6%。

台中農改場推動五感植物套組技術，搭配四季植物與空間路徑，營造具延展感與層次感的景觀，為驗證成效，布建1處百坪庭園，經測試發現參與者於庭園中停留3分鐘，專注力都明顯提升，台中農改場指出，有多項文獻研究指出，接觸綠色環境可減輕身心壓力、改善睡眠品質、促進社交互動與增強免疫力等，因此也與台中榮總精神科合作，打造為精神障礙者設計的療育庭園，有1名患者服藥搭配12次療育課程活動，已成功重返職場社會生活。

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台中場指出，為降低庭園維護成本與永續景觀效益，植栽的搭配採用適應性強的多年生植物為主，適合社區、醫療與社福等機構長期應用，目前五感植物套組技術已經發展成熟，並已應用於醫療機構、社區等場域，療育成效良好，未來將進一步開發簡易教學器材，以推廣大眾運用於居家綠空間營造。

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