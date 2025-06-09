新竹東門市場壁畫遭破壞 劉康彥：市府淪為藝術殺手

新竹市東門市場藝術創作疑遭市府工程破壞，市議員劉康彥批評市府不尊重藝術價值淪為藝術killer。（取自劉康彥臉書）

2025/06/09 13:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東門市場3樓的側牆藝術創作被破壞，凶手竟是新竹市政府的工程！新竹市議員劉康彥今天（9日）指出，市場電扶梯上3樓處側牆原本有一整面藝術家Candy Bird的創作，幾天前被市府的改造工程破壞了，他批市府不尊重藝術家，未經詢問就任意破壞，如此不尊重藝術與在地文化，已淪為「藝術killer」。

劉康彥說，Candy Bird是具代表性的街頭藝術家，在東門市場的創作是2016年的作品，當時的時空背景，正是東門市場再次被社會關注的時刻。2015年由清、交大同學組成的開門工作室進駐東門市場，學生用導覽、藝術、工作坊、紀錄片各種方式，試圖重現東門市場的生機。市府對此尚無回應。

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「開門」走在前，接著是公部門加入，編列經費進行硬體改造，一時間吸引許多年輕人創業，但同時，新舊使用者之間也產生不少衝突。而Candy Bird的創作，見證東門市場這10年的轉型，是很珍貴獨特的作品。非常遺憾及讓人氣憤，這樣的藝術歷史價值竟被市府的工程破壞。這不是工人的問題，是市府缺乏省思，根本不關心、不在意。

劉康彥說，Candy Bird2013年曾接受媒體專訪提到參加社會運動幾年下來，深深體悟大聲罵政府其實不會改變什麼，改變必須來自自我意識，藝術繪畫是種隱喻，漂亮的塗鴉可讓人駐足欣賞每個細節，進而思考這社會怎麼了？也許哪一天有官員、公務員看他的畫，會開始省思。他呼籲市府全力還原Candy Bird的創作，不要淪為藝術killer。

新竹市東門市場藝術創作疑遭市府工程破壞，市議員劉康彥批評市府不尊重藝術價值淪為藝術killer。（記者洪美秀攝）

新竹市東門市場藝術創作疑遭市府工程破壞，市議員劉康彥批評市府不尊重藝術價值淪為藝術killer。（記者洪美秀攝）

新竹市東門市場藝術創作疑遭市府工程破壞，市議員劉康彥批評市府不尊重藝術價值淪為藝術killer。（取自劉康彥臉書）

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