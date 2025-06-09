冷氣越吹越不涼？台電揭2招降溫又省電 電費不再芭比Q！

冷氣搭配牆面電風扇使用，並拉起遮陽窗簾可加速冷房效果。（記者張聰秋攝）

2025/06/09 12:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕悶熱爆表，冷氣卻愈吹愈不涼？端午過後正式進入盛夏，彰化縣95萬用電戶中多為一般家戶與商家，不少人在家或辦公室開冷氣卻覺得怎麼吹都不涼、火氣上升。台電彰化區營業處提醒，除了確認冷氣機正常外，簡單2招就能降溫又省電，拉起窗簾、開啟電扇，可有效降低體感溫度、加速室內冷房效果，更能減少冷氣耗電、壓低電費，讓電費不再「芭比Q」（英文「barbecue」（燒烤）的諧音，意思是「完了」、「無力回天」）！

彰化區營業處指出，冷氣是家庭耗電王，建議設定溫度在26至28度之間，每調高1度就可省電6％，配合定期清洗濾網更能省下10％用電量。加裝窗簾、遮陽板、隔熱膜可減少陽光直射，再搭配循環扇或電風扇使用，冷房效率大提升。門窗關緊也是關鍵一環，避免冷氣白白流失。

請繼續往下閱讀...

為鼓勵民眾節能，今年台電持續推動「節電獎勵活動」，即日起至12月17日開放報名，對象為住宅、住宅公共設施與國中小學（含立案幼兒園）用戶。曾參加者無須重複登錄，想加入者可至台電服務據點、撥打1911，或上網登錄電號、地址報名。

民眾、上班族最近在家或辦公室吹冷氣，總覺得冷氣不夠強、吹不冷，有越吹火力越來上的無奈感，此時不妨拉起窗簾，降低陽光直射室內，可快速達到冷房效果。（記者張聰秋攝）

夏天吹冷氣時關好門窗，避免冷氣外流，安裝窗簾、遮陽板，或選擇窗戶隔熱膜，減少陽光直射室內，這些都是冷氣的省電撇步。（記者張聰秋攝）

台電彰化區營業處教民眾夏天冷氣不涼時，趕緊做好簡易2招降溫又省電。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法