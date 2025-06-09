台中后里自來水供水系統不穩 台水將汰換11公里老舊水管

立委楊瓊瓔邀集台灣自來水公司等會勘后里自來水老舊管線汰換工程。（楊瓊瓔提供）

2025/06/09 13:05

〔記者歐素美／台中報導〕為改善台中市后里區自來水供應不穩問題，立委楊瓊瓔爭取8200萬元經費，台灣自來水公司將汰換全長11.54公里的老舊PVCP塑膠管線，全面升級為DIP鑄鐵材質，施工範圍涵蓋雲頭路、民生路、文化路、南村路、舊圳路及枋寮路等多條重要道路，預計年底前完工，並同步進行路面刨鋪作業，全面提升后里區1200多戶居民的供水品質與穩定性。

楊瓊瓔今天上午邀集台灣自來水公司第四區管理處副處長曾沛聰，聯同市議員陳本添、邱愛珊等會勘。曾沛聰表示，這次汰管工程將根據各區域用水狀況，分別採用100至300mm不等的管徑，目前正進行設計及發包前期作業。其中，雲頭路段已於今年3月下旬率先啟動施工，其餘路段預計於6至7月完成設計並陸續發包，最快8月底前陸續展開工程。

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與會的多位里長均期盼汰管工程能按計畫如期如質完工，早日解決后里居民長年用水不穩的問題。市議員陳本添表示，后里區民眾早已對自來水管線老舊導致水壓不穩、破管頻傳的狀況怨聲載道；市議員邱愛珊則提醒水公司施作過程中盡量降低交通與民眾生活的影響，並要求完工後落實道路刨鋪，避免出現「挖了又補、補了又挖」的情況。

楊瓊瓔指出，后里區早年所埋設的自來水管線多為PVCP塑膠材質，經年累月已出現脆化現象，導致破裂漏水、開挖頻繁，造成資源浪費與居民不便。這次全面改採DIP鑄鐵管，不僅強化耐壓性能，更能承受地面重壓，提升后里供水系統壽命與穩定性。

楊瓊瓔要求台水施工期間必須將停水時間與範圍降至最低，並加強施工前的公告宣導、交通管制規劃與完工後的路面刨鋪復原，將對居民的不便降至最低。

后里區雲頭路段的自水管線汰換工程，已於今年3月下旬率先啟動施工。（楊瓊瓔提供）

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