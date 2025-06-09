環境部：台版CBAM明年水泥鋼鐵產品試行、後年4月正式申報

環境部次長施文真表示，明年台版CBAM試行，後年4月起正式申報。（資料照）

2025/06/09 13:24

〔記者楊媛婷／台北報導〕環境部今（9日）表示，我國碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）（簡稱台版CBAM）擬於明年元旦起針對水泥、鋼鐵高碳洩漏風險產品試行，後年4月正式申報，至於申報門檻要依照實際碳排放量或採預設值，還需要跟產業與經濟部、財政部等跨部會溝通。

我國於今年起開徵碳費，但因我國尚未施行CBAM，水泥、鋼鐵產業擔憂可能會面臨進口產品低價傾銷衝擊。環境部次長施文真說明，為逐步推動台版CBAM，已規劃建立試申報制度，4月召開專家諮詢會議，5月也和水泥與鋼鐵產業研商，從申報對象、申報產品、計算方式申報方式展開規劃工作，預計於今年底前完成制度規劃工作，明年展開宣導，2027年正式啟動產品碳排放量試申報制度。

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施文真表示，今年重點將著重在確認申報對象及應申報產品項、訂定產品碳排放量計算方式及預設值、訂定試申報程序與期程以及建置相關配套工具，相關措施都會參考歐盟現行CBAM模式，目前規劃優先推動水泥業及鋼鐵業產品試申報，國內水泥及鋼鐵產業公會也表示願意同步申報國內產品碳排放強度資訊，以協助建立進口產品試申報制度。

至於申報門檻部分，施文真指出，歐盟推動CBAM時，一開始是以一批次進口產品價值低於150歐元才可免申報，但在試行累積數據資料後，已調整為進口量超過50公噸者才需申報，針對台版CBAM的申報門檻，要持續跟鋼鐵、水泥產業界以及關務署、經濟部等溝通才能制定。

至於繳費部分，施文真表示，依照「氣候法」規定，進口商可以買碳權或繳交代金，但依照碳權交易所目前的交易情況，碳權交易價一公噸約3千元，但國內企業繳交的碳費則每噸僅300元，可能會有公平性的問題，但若改用代金形式，還有後續到底這些代金收入是否可比照碳費進入溫管基金等，都會有很多修法的問題，因此還需要更廣泛的社會溝通。

對於俄羅斯對於歐盟CBAM違反WTO提出申訴，施文真表示，將持續觀察國際間碳邊境調整機制法制進度及實施情形，並與相關部會合作審慎評估推動臺版CBAM相關法規，以維護我國產業與進口商公平競爭。

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