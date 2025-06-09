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    三重「銀新未來城」明內政部大會審議 侯友宜喊話盼好結果

    新北市長侯友宜今日赴議會備詢，針對議員質詢議題回應。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜今日赴議會備詢，針對議員質詢議題回應。（記者黃子暘攝）

    2025/06/09 12:35

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府規劃在三重區推動「銀新未來城」，2020年提報中央內政部審議，中央認為市府遲遲無法說明此案公益性，審議進度遲無進展。新北市議員彭佳芸今（9）日質詢提問，中央、地方是否針對公益性有初步共識？市長侯友宜說，針對公益性部分已經依照中央要求補充，內政部都市計畫委員會大會明（10）天開會，希望有好結果。

    彭佳芸指出，銀新未來城去年已經召開第五次小組會議，詢問中央、地方是否就公益性部分達成初步共識？

    侯友宜、城鄉發展局長黃國峰答詢表示，公益性部分已經依照中央要求處理了，明天要在部大會開會。侯友宜也抒發心聲，他說，此案已經耽誤多年，卡在這裡也不好，明天若大會有共識，通過審議的機率高，希望明天有好消息。

    市府規劃使用碧華國中約2.87公頃舊校地建置銀新未來城，供長照服務使用；市府主張，此案規劃全齡通用住宅，採「只租不售、以長者入住為優先」規定，且搭配日間照護、診所等照顧設施，向外可照顧周遭社區居民，也設停車場、共融公園、運動中心、托育中心等，兼顧在地民眾公共設施需求，地方民代也都同意，是地方期待的公共服務建設。

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