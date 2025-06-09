台東知本溫泉區「龍馬大道」通車 距省道大幅拉近

台東知本溫泉龍馬大道今天通車。（記者黃明堂攝）

2025/06/09 12:48

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣知本溫泉區聯外交通今天再升級，縣政府開闢知本溪右岸路堤共構道路，打造「龍馬大道」為聯外交通的新廊道，串連溫泉橋及台9線知本橋，今天舉辦完工通車典禮，縣長饒慶鈴特別感謝內政部國土管理署的支持及補助，以及施工團隊的辛勞付出，龍馬大道的完工將有效改善過往知本溫泉地區的交通瓶頸，讓往返知本市區、台9線及台11線的民眾行車更為便捷。

饒慶鈴說，知本溫泉為台東縣最重要的觀光地區之一，其交通便利性一直是縣府關注的重點，知本溫泉入口在勇男橋闢建與溫泉橋改建後，交通安全已大幅提升，但便捷性還應更好。過去位於知本溪右岸的龍馬路，雖可由台9線省道直通知本溫泉區，但因路寬僅有6公尺且路況不佳，導致多數遊客及居民進出知本溫泉區仍以194縣道為主，遇假日極易壅塞形成交通瓶頸。

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縣府運用知本溪土石填築堤身提高水防標準，開闢四線道，道路平穩筆直，交通更加便捷，工程完成通車後，車輛將可從台9線直通知本溫泉，免於繞行194縣道進入溫泉區及分散連假車流量，改善知本溫泉區與台9線的交通連結，打通知本溫泉最重要的聯外交通動脈，日後旅客由台9線進入知本溫泉將更方便，特別是遊覽車等大型車輛終於不必再繞行狹窄的知本市區，以後可從台9線直通到知本內溫泉。

縣府建設處說明，為了打造更便捷及更寬敝的知本溫泉出入門戶，在縣府努力爭取下，110年11月獲得內政部國土管理署補助及縣府自籌經費，共投入1億4214萬元推動龍馬大道開闢工程，並於112年2月動工，將龍馬路與知本溪右岸堤防結合開闢為全長1.55公里、寬20公尺的計畫道路，設置快慢車道、兩側人行道，並綠植近400株喬木，串聯台9線知本橋與溫泉橋，除改善過往車輛需繞行縣道194的交通瓶頸，紓解既有車流壓力，使往返知本市區、台9線及台11線的民眾行車更為便捷，進一步活化周邊30公頃的遊憩用地，為大知本地區的觀光發展帶入動能。

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