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    新北教育豐年季8月訪三峽 6位名師帶領漫遊天南寺、品味碧螺春

    「新北教育豐年季」是結合觀光與教育的教師研習營，今年8月12、13日將移師新北市三峽區舉行。（記者陳奕劭攝）

    「新北教育豐年季」是結合觀光與教育的教師研習營，今年8月12、13日將移師新北市三峽區舉行。（記者陳奕劭攝）

    2025/06/09 13:10

    〔記者陳奕劭／新北報導〕「新北教育豐年季」是結合觀光與教育的教師研習營，今年8月12、13日將移師到新北市三峽區，由6位新北市知名教師率領120位教育工作者走讀三峽在地6條深度路線，造訪祖師爺廟、李梅樹紀念館、天南寺等地，並建立「三角湧數位走讀資料庫」，成果可供民眾、教師線上取用。即起可上網 報名。

    為迎接一年一度的教師研習盛會，市府教育局今天（9日）舉行「融光匯聚三角湧」記者會，新北市海山國小熱舞社學童穿著三峽藍染特色服裝勁歌熱舞，獲得滿堂喝采。

    教育局表示，為打造不一樣的教師研習，教育豐年季自2019年起走入萬里、泰山、貢寮、淡水，今年來到人文薈萃的三峽區，由插角森林實驗小學校長朱宏璋、成福國小主任謝基煌、青山國中小教師張晨昕、鶯歌國中主任何春緣、實踐國小教師祝育晟、北大高中主任朱肇維在8月12、13日帶民眾走讀特色路線。

    教育局指出，今年與「步佈台灣」合作導入GIS技術，建立「三角湧數位走讀資料庫」，將豐年季共備歷程、影音紀錄與數位導覽等成果作為開放資源，未來供教師與民眾線上取用。

    教育局副局長劉明超表示，今年結合三峽在地特色，與李梅樹紀念館、天方茶行、三峽農會合作，希望透過6個面向讓教師認識三峽的特色，相關的課程與資訊也將納入「步佈台灣」網站，期盼透過研習營，讓老師教導小朋友認識三峽。

    三峽區長施玉祥說，今年的教育豐年祭課程多元，從藍染文化、碧螺春、蜜香紅茶、可讓全國老師領略三峽文化之美，並將歷史文化推廣到全國。

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