屏東「被沒入」惡霸犬又闖禍 飼主鑽漏洞領養回家再咬傷黃金獵犬

又闖禍的惡霸犬「 福將」（屏東縣政府提供）

2025/06/09 13:00

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東惡霸犬又惹事，飼主鑽漏洞領養罰款也沒用！上個月因為在學校人行道咬人，被屏東縣政府動保科沒入認養的惡霸犬「福將」，林姓女飼主鑽法律漏洞請男友將「福將」領回認養，沒想到近日又闖入私人場所咬傷黃金獵犬；動保處表示，將對認養細則的漏洞進行補強，由於林姓女飼主擺爛不繳罰款，已移請法務部屏東行政執行署追繳，而被害人傷害告訴則由法院裁處。

屏東惡霸犬「福將」去年發生咬人事件，飼主林姓女子被依動保法裁罰5萬元，上個月「福將」又在屏東市大同高中前人行道攻擊同樣在散步的人及柴犬，再度被裁罰6萬元，「福將」沒入再開放認養，沒想到林女鑽法律漏洞請男友來認養「福將」，動保科未查覺同意認養，沒想到日前「福將」在私人經營的犬隻活動場所又攻擊一隻黃金獵犬造成傷害，也讓認養規範的漏洞曝光。

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縣府動保科表示，林女是鑽法律漏洞認養狗，目前無法可管，未來將規定認養人士必須簽切結書，而林女對於罰款擺爛未繳納，已請屏東行政執行署追繳，但因名下無財產並沒有扣到，至於傷害的民事告訴，目前法院也還在審理中，只有請被害人向法官請求相關的處分。

被咬的黃金獵犬被送往醫院縫了十幾針。（民眾提供）

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