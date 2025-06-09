露營區合法意願低 中央修法放寬「無痕露營」面積

國內露營區合法意願低，中央修法放寬「無痕露營」面積，盼推進合法納管。圖為營區示意圖。（記者蔡昀容攝）

2025/06/09 12:42

〔記者蔡昀容／台北報導〕露營風氣盛行，全國有1905家露營區，非法卻高達1744家。由於現行法規限縮露營區經營規模，加上地方政府及主管機關稽查效果不彰，導致業者合法化意願低。輔導單位觀光署上週修法，放寬不改變地形地貌「無痕露營」面積，希望推進合法納管。

露營場地依照用地所涉法令不同，主管機關也不同。可能所涉法令，包括都市計畫法、區域計畫法、國有財產法、森林法、建築法、水土保持法等，由各地方政府或主管機關稽查開罰。

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據觀光署統計，全國有1905家露營場，其中合法僅161家，其餘1744家為非法經營。位於農牧用地及林業用地的違法露營場佔8成為大宗。

根據現行法規，農牧用地及林業用地的露營場，全區面積應小於1公頃，營位設施、衛生設施及管理室面積不得超過露營場面積10％並以660平方公尺為限；其中衛生設施及管理室的合計面積，農牧用地露營場不得超過前開面積30％，林業用地露營場則是不得超過10％。

輔導單位觀光署表示，按照現行法規，農牧用地及林業用地的露營區，可設營位面積，最多近200坪，約可搭14帳，欠缺經營規模，加上各主管機關稽查效果不彰，業者索性不申請許可，繼續不合法經營，導致非法露營場猖獗。

中央機關露營管理協調聯合督導小組會議對此進行討論，認為「露營場內非屬許可使用細目範圍之土地」，即農牧用地及林業用地露營場90％面積，可從事不影響原先地形地貌的「無痕露營」，也就是不能預先鋪碎石、打混凝土、設木棧板，但可以紮營。

觀光署配合小組決議，修正露營場管理要點第2點、第6點附件四、第10點附件七，上週發布修正說明並即刻上路，藉由放寬無痕露營面積，推進露營場合法納管。

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