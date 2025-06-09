為何特別關注年輕人？ 珍古德直言：年輕人一出生就面對被大人搞砸的世界

英國動物學家、靈長類動物行為學家與人類學家珍古德9日於唐獎教育基金會舉行記者會，就位後拿出小猩猩布娃娃放置桌上並受訪。（記者塗建榮攝）

2025/06/09 12:44

〔記者林曉雲／台北報導〕英國動物學家、靈長類動物行為學家與人類學家珍古德（Jane Goodall）睽違7年後來台灣，她今（9日）與媒體有約時直言，年輕人是我們的希望，但年輕人一出生就面對一個早已被大人搞砸的世界，所以有責任花時間陪伴他們，必須鼓勵年輕人，讓他們更了解個人可以做些什麼，幫助他們理解「這個世界仍然有一條可以前進的道路」。

珍古德在2020年獲得唐獎永續發展獎，表彰她在靈長類動物研究的開創性發現，以及她在地球環境保育工作上的貢獻。唐獎教育基金會執行長陳振川今日也贈送台灣原住民紋飾的項練給珍古德。

請繼續往下閱讀...

回應本報記者詢問珍古德來台到多間大學演講，為何她特別關注年輕人？她表示，大人已經偷走年輕人的未來很長一段時間，年輕人因此失去了希望，他們會覺得：「完了，沒救了。」但如果失去了希望，就會變得冷漠，什麼都不會去做，所以必須鼓勵年輕人，讓他們更了解個人可以做些什麼，他們也能影響他們的父母和祖父母，她親眼見證，這確實能產生巨大的影響。

珍古德也表示，世界總是充滿厄運和陰霾，每天早上看到新聞，世界某個角落總會發生些可怕的事，有戰爭，氣候在升溫，物種在消失，但不能只是感到沮喪和悲觀，要想到這個世界上仍有許多了不起的人在做著美好的事，只要時間允許，環境是有機會被修復的，當然也可能需要一些協助，如果能有足夠多這樣的故事可以傳遞，那就是唯一的出路。

珍古德鼓勵大家千萬不要放棄，而是要想：「我必須繼續在我自己的小角落奮鬥。」有愈來愈多人開始理解，他們需要在自己的小角落奮鬥，雖然無法拯救整個世界，但可以改變所在的地方、認識的人及周圍的世界。

對於培育領導力，珍古德認為應該培養的是「具有同理心且尊重他人的公民」，不是每個人都會成為領袖，也不是每個人都想當領袖，有些人也沒有成為領袖的天賦，如果一直說「我們要培養領袖」，對那些知道自己不會當領袖的孩子來說是很有壓力、令人卻步的，所以要強的是同理心、尊重別人、正直的價值觀，協助他們未來成為優秀的公民。

珍古德（中）於唐獎教育基金會舉行記者會，與國際珍古德教育及保育協會執行長郭雪貞（右）、唐獎教育基金會執行長陳振川（左）會後合影。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法