新竹實中學生團隊 在美勇奪VEX AI機器人比賽創新獎

由朱明汐（右起）、劉家維、陳宥廷、于方旭4位新竹實中學生組成的團隊，代表台灣在美勇奪VEX AI機器人比賽創新獎。（圖由民眾提供）

2025/06/09 12:57

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕來自國立新竹科學園區實驗高中的學生賽隊，於昨天在美國德州休士頓參加2025 VEX AI Robotics Competition Championship（VAIRC），從全球43支參賽隊伍中脫穎而出，榮獲「創新獎」，台灣首度參加VAIRC世界賽就獲此佳績，師生都感與有榮焉。

由朱明汐、劉家維、陳宥廷、于方旭4位同學組隊參加的VAIRC競賽，是一項完全由程式自動運作、無人工操控的AI機器人競賽，參賽機器人需依靠視覺辨識、感測器與演算法，在「Isolation Period」與「Interaction Period」中進行自主決策與操作。賽制源自VEX U，技術門檻高，挑戰性十足。

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新竹實中團隊去年組成後，全力投入機構設計、AI系統開發與策略測試，並透過國內場地，完成競賽成績上傳，取得世界賽資格。

面對不斷調整的官方規則與技術挑戰，團隊持續優化系統，最終以穩定表現與創新設計獲得評審肯定。

此次獲頒的Innovate Award，是表彰團隊在工程設計、創新、創意思維與技術整合方面的出色表現。各界也期待未來更多台灣團隊能在AI機器人教育與競賽領域，持續站上國際舞台。

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