議員籲加強產婦第五孕期照顧 侯友宜：等財劃法、經費允許就做

新北市長侯友宜今日赴議會備詢，針對議員質詢議題回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/09 12:33

〔記者黃子暘／新北報導〕為了照顧懷孕婦女，新北市自今年起放寬「好孕專車」車資補貼限制，市議員彭佳芸今（9）日質詢表示，市府應比照桃園市加強鼓勵機制，使計程車司機更有意願加入專車行列；此外，醫學界逐漸重視孕婦「第五孕期（產後第七週至六個月）」調養，建議市府提供中醫調理等補助選項。市長侯友宜表示，議員建議很好，他在等財政收支劃分法統籌分配稅款發下，經費允許就做。

彭佳芸表示，她爭取醫療性凍卵補助等政策，肯定市府回應民意需求，也延長好孕專車試用期限到產後半年，此為市府首度將孕婦福利延長到第五孕期期間，希望市府照顧孕婦之餘，也規劃鼓勵誘因吸引司機加入專車行列；桃園市友善司機每月搭乘達100趟次有獎勵金5000元，新北市是否有望跟進？此外，好孕專車補貼入帳要等20天，但一般刷卡消費入帳僅要3天，盼市府縮短補貼入帳時間為3至5天。

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侯友宜說，請社會局研議如何鼓勵司機加入專車行列，他在等財劃法分配下來，經費允許就做，入帳時間會儘量想辦法縮短，越短越好。

彭佳芸進一步指出，醫學研究指出，第五孕期照顧不慎，恐致孕婦產後永久性漏尿、情緒不穩、髮膚變質、筋骨疼痛鬆弛等，市府應該提供婦女第五孕期調養補助，也應該整合泌尿科、婦科、心理科、中醫科、復健科等，完整提出新北市產後婦女身心調理整合促進暨補助計畫；桃園市有中醫調理、運動補助、精神門診補助，希望市府跟進。

侯友宜、衛生局長陳潤秋回應，市府提供孕婦產後2次檢查，其中包括產後憂鬱症評估，若評估有治療需求，便會轉診、連結心理衛生資源，議員建議細項衛生局願予研議；至於運動方面，市府結合「動健康」APP與國民運動中心資源提供協助；中醫調理補助方面目前應只有桃園有，並非所有產婦都會使用，市府盼將資源運用在大多數人都需要之處，照顧孕婦有許多方面，市府將予以評估。

彭佳芸說，無人申請使用就不會使用經費，希望市府盡可能提供多元選項。

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