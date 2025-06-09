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    南海高壓有機會增強為熱低壓 氣象署：外圍雲系估週四起影響台灣

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/06/09 12:34

    〔記者林志怡／台北報導〕近期台灣南方海面多有熱帶系統發展，中央氣象署指出，目前位於菲律賓東方海面的低壓系統繼續增強的機會不大，但南海的熱帶系統有機會增強為熱帶性低氣壓，外圍雲系預計從週四起影響台灣，至於是否有機會進一步發展為颱風，還有待持續觀察。

    中央氣象署預報員葉致均說明，目前台灣位於太平洋高壓邊緣，南海至菲律賓東方海面則有較多雲系發展，並有熱帶系統出現，其中位於菲律賓東方海面的系統因垂直風切條件不佳，未來發展空間有限，可能以普通低壓的型態北上移動。

    位於南海的低壓系統則有較佳的垂直風切配合，未來有機會進一步發展，並增強為熱帶性低氣壓，但是否發展為颱風則視後續垂直風切條件而定，且由於接下來一週太平洋高壓持續偏強，預期熱帶系統將沿著高壓邊緣往西北方向、朝海南島方向前進，對台灣不會有直接影響，外圍雲系則預計從週四起影響台灣天氣型態。

    葉致均指出，今日台灣的天氣將維持典型的夏季天氣型態，各地多雲到晴，午後大台北、中南部近山區、各地山區注意午後短暫雷陣雨，明後天狀況類似，但風向以東南風為主，迎風面的東半部地區、恆春半島降雨較明顯，午後南部地區、各地山區注意午後短暫雷陣雨。

    週四過後，受到低壓系統的外圍雲系影響，台灣周邊風向與降雨熱區將明顯轉變，其中週四環境轉為偏東南風，花東地區整日降雨機會提高，其他地區則維持午後雷陣雨的天氣型態，週五風向轉為偏南風後，中南部、花東降雨較明顯。

    葉致均說，隨著系統往海南島移動，週六台灣附近風向轉為南風至西南風，迎風面的中南部地區有局部不定時降雨出現，且外島澎湖降雨機率較明顯，金馬多雲到晴，可能有局部短暫降雨，其他地區仍以午後雷陣雨的天氣型態為主。

    氣溫方面，未來一週各地依舊感受悶熱，白天高溫普遍可達30至34度，但明後天高溫更加明顯，北部地區、中南部近山區有36度或以上高溫，東半部地區也普遍可達32至33度，其他西半部地區約34至35度。

    10日、11日高溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

    10日、11日高溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

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