速食麵安心名單出爐！北市衛生局公布26件抽驗結果全合格

南韓首爾便利商店，示意圖。（彭博）

2025/06/09 11:58

〔記者劉詠韻／台北報導〕速食麵為民眾常見主食之一，其食品安全備受關注。台北市衛生局今年至超市、超商、賣場、傳統市場、東南亞食品專賣店、一般販售店及批發進口業者檢驗26件泡麵，結果未檢出殘留農藥環氧乙烷，全數符合規定。衛生局提醒業者，速食麵產品若檢出環氧乙烷，可依違反食品安全衛生管理法第15條處分負責廠商6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局指出，此次共計抽驗26件速食泡麵，包含越南瑞法河粉（牛肉風味）、圃美多Pulmuone花蟹海鮮風味拉麵、營多珍饌系列印尼極品炒麵、營多珍饌系列蒜香極品炒麵、A1肉骨茶麵、泰國MAMA酸辣蝦味麵、貝卡-咖哩風味湯麵、可口經典新加坡-原味乾撈麵、韓國不倒翁海鮮風味烏龍拉麵、韓國不倒翁-Q拉麵、愛覓麵泰式牛肉風味杯麵、日清拉王醬油味非油炸速食麵、唯一麵辣椒蝦醬風味板麵，以及益福-檳城白咖哩湯麵。

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衛生局續指，速食海鮮味麵、日清拉王豚骨味非油炸速食麵、Lucky Me雞肉海鮮風味速食湯、廣式金桔味炒泡麵、Miesedaap印尼炒麵、一番旅麵5食包麵-醬油味、韓國不倒翁（OTTOGI）泡菜風味拉麵、營多拌湯麵-青檸牛肉風味、營多辣味拌炒麵、Mykuali檳城福建蝦味麵袋裝4入，以及愛覓麵泰式酸辣鮮蝦風味麵（TomYUM）。

衛生局提醒，速食麵產品若檢出環氧乙烷，已違反衛生福利部「農藥殘留容許量標準」規定，可依違反食品安全衛生管理法第15條處分負責廠商6萬元以上2億元以下罰鍰，並依同法第52條規定命業者將違規產品下架銷毀。

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