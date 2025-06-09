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    竹市大雅路行人險遭撞飛 議員促設行人穿越號誌

    竹市大雅路行人差點被撞飛，議員督促增設行人穿越號誌。（記者蔡彰盛攝）

    竹市大雅路行人差點被撞飛，議員督促增設行人穿越號誌。（記者蔡彰盛攝）

    2025/06/09 11:41

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市大雅路緊鄰湳雅大潤發、大魯閣和大湳雅公園，兩週前有行人走在大雅路行穿線上，差點被未停讓的汽車撞飛，市議員林彥甫指出，過去他要求市府要在該處增設行人穿越號誌，但市府都以「停車場出入口不能視為道路」、「車流量未達號誌設置標準」為由拒絕，他希望相關單位能重視，不要等到真的有人受傷才亡羊補牢。

    就差這麼一點，又一個行人恐慘死在車輪下！林彥甫說，兩週前一名行人走在大雅路的行穿線上，差點被未停讓的汽車撞飛。過去他和許多議員不斷要求市府要增設行人穿越號誌，卻遭市府拒絕，然而依交通部在今年初公布的指引，市區雙向四車道（甚至該路段外側車道還有7.9公尺寬）的行穿線應該要設號誌，或將速限降低成時速30公里，以保障行人安全。

    市府交通處表示，為提醒駕駛人減速並停讓行人，已於大雅路行人穿越道周邊畫設視覺化減速標線及綠底行人穿越線，日前已向國土署爭取經費規畫行人友善區，暫未獲補助，市府將持續爭取中央補助推動行人友善區，並綜合評估是否設置號誌，整體改善大雅路行人安全。

    警察局表示，竹市目前透過「標靶式科技執法裝置」，優先選擇行人事故較頻繁的六個路口進行滾動式調整。根據統計，該路口在113年度共發生9件A2類（造成人員受傷或超過24小時死亡）交通事故，經分析，其中有一件就是「車輛未禮讓行人」。

    警察局指出，該路口在週末期間行人穿越較為頻繁，已責成轄區第一分局湳雅派出所加強相關勤務，強化對車輛未禮讓行人等重大違規行為的取締，今年度截至目前已告發6件，以確保行人安全。有關增設警示性標語等路口行人安全設施部分，後續由交通處評估辦理。

    林彥甫說，交通工程改善曠日廢時，從規畫設計到施工至少兩年以上，他希望警方能在交通工程改善完畢前增設「未停讓行人」科技執法設備，不要等悲劇發生，再來震怒、大執法。

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