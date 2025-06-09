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    馬公市第二屆麻將大賽受理報名 年齡下修至45歲

    馬公市第一屆麻將大賽優勝者，今年第二屆下修年齡至45歲。（記者劉禹慶攝）

    馬公市第一屆麻將大賽優勝者，今年第二屆下修年齡至45歲。（記者劉禹慶攝）

    2025/06/09 11:39

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市第二屆麻將大賽即日起開放報名，至6月16日止，今年下修報名年齡開放至45歲（去年為55歲），馬公市長黃健忠表示，鼓勵益智休閒，促進市民交流與健康，歡迎符合資格市民踴躍報名參加，今年賽程將分為2天舉行。

    為推廣健康休閒活動並促進市民之間的交流互動，馬公市公所將於7月26日至27日（星期六、日）上午8時30分起，於西衛社區新活動中心舉辦「馬公市第二屆麻將大賽」。本活動以益智競技為出發點，提供樂齡市民正向、活絡的參與機會，強化社區凝聚力。

    凡設籍馬公市、年滿45歲（即69年次〈含〉以前出生）之市民，皆可報名參加。報名期間自113年6月9日（星期一）上午8時30分起至6月16日（星期一）下午5時30分止，限上班時間受理。報名方式可選擇線上填寫表單，或撥打馬公市公所專線（06-9272173分機115、117）報名，報名時請提供姓名、出生年月日、聯絡電話及飲食習慣（葷或素）。競賽規則將於賽前統一公告，並由工作人員全程協助執行。

    黃健忠表示，麻將是國人熟悉的益智型娛樂活動，若以積分賽制規劃為健康休閒型比賽，不僅可培養專注力與邏輯思維，也有助於長者維持手眼協調與腦部活力。市公所辦理本次活動，旨在鼓勵市民踴躍參與正當休閒，同時促進社區互動與健康老化，進一步展現對樂齡市民福祉的重視。

    馬公市第二屆麻將大賽，即日起受理報名。（記者劉禹慶攝）

    馬公市第二屆麻將大賽，即日起受理報名。（記者劉禹慶攝）

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