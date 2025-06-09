吸睛！台南農漁特產 日本馬拉松活動亮相

台南市府首次參與日本靜岡縣伊豆稲取KINME馬拉松活動，在終點線展售農漁特產。（南市農業局提供）

2025/06/09 11:34

〔記者王涵平／台南報導〕台南市府首次參與日本靜岡縣伊豆稲取KINME馬拉松活動，在終點線展售農漁特產，吸引不少選手試吃與詢問，相當熱絡。

南市農業局參加6月8日於日本靜岡縣舉行的「伊豆稲取KINME馬拉松活動」，設置台南農特產推廣攤位，展示在地最具代表性的農漁特產品，吸引日本民眾駐足。

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台南市長黃偉哲表示，非常感謝日本靜岡縣東伊豆町觀光產業課協助，讓台南有機會順利展出，展出芒果果酥果乾、鳳梨乾、柚子麵柚子椒鹽、魚鬆捲心酥、地瓜脆片、紫薯蛋捲、芝麻棒等深具地方特色的產品以及鳳梨、文旦、火龍果、冬季鮮果、芒果等中日英摺頁、外銷手冊以及南農選禮型錄（台南在地多元農漁特產品中日版）。

現場安排試吃與介紹，台北駐日經濟文化代表處橫濱分處處長張淑玲與東伊豆町町長岩井茂樹也到現場，熱情行銷台南農特產，不少日本與國際民眾前來詢問台南鮮果與加工品，特別是鳳梨乾、芒果乾與鳳梨酥等。

農業局指出，未來將持續整合在地資源，帶領台南農漁產走向更多海外平台，提升農漁民收益，並深化台南與國際間的友好連結，讓世界看見「台南味」。

台南市府首次參與日本靜岡縣伊豆稲取KINME馬拉松活動，在終點線展售農漁特產。（南市農業局提供）

台南市府首次參與日本靜岡縣伊豆稲取KINME馬拉松活動，在終點線展售農漁特產。（南市農業局提供）

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