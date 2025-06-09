為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    吸睛！台南農漁特產 日本馬拉松活動亮相

    台南市府首次參與日本靜岡縣伊豆稲取KINME馬拉松活動，在終點線展售農漁特產。（南市農業局提供）

    台南市府首次參與日本靜岡縣伊豆稲取KINME馬拉松活動，在終點線展售農漁特產。（南市農業局提供）

    2025/06/09 11:34

    〔記者王涵平／台南報導〕台南市府首次參與日本靜岡縣伊豆稲取KINME馬拉松活動，在終點線展售農漁特產，吸引不少選手試吃與詢問，相當熱絡。

    南市農業局參加6月8日於日本靜岡縣舉行的「伊豆稲取KINME馬拉松活動」，設置台南農特產推廣攤位，展示在地最具代表性的農漁特產品，吸引日本民眾駐足。

    台南市長黃偉哲表示，非常感謝日本靜岡縣東伊豆町觀光產業課協助，讓台南有機會順利展出，展出芒果果酥果乾、鳳梨乾、柚子麵柚子椒鹽、魚鬆捲心酥、地瓜脆片、紫薯蛋捲、芝麻棒等深具地方特色的產品以及鳳梨、文旦、火龍果、冬季鮮果、芒果等中日英摺頁、外銷手冊以及南農選禮型錄（台南在地多元農漁特產品中日版）。

    現場安排試吃與介紹，台北駐日經濟文化代表處橫濱分處處長張淑玲與東伊豆町町長岩井茂樹也到現場，熱情行銷台南農特產，不少日本與國際民眾前來詢問台南鮮果與加工品，特別是鳳梨乾、芒果乾與鳳梨酥等。

    農業局指出，未來將持續整合在地資源，帶領台南農漁產走向更多海外平台，提升農漁民收益，並深化台南與國際間的友好連結，讓世界看見「台南味」。

    台南市府首次參與日本靜岡縣伊豆稲取KINME馬拉松活動，在終點線展售農漁特產。（南市農業局提供）

    台南市府首次參與日本靜岡縣伊豆稲取KINME馬拉松活動，在終點線展售農漁特產。（南市農業局提供）

    台南市府首次參與日本靜岡縣伊豆稲取KINME馬拉松活動，在終點線展售農漁特產。（南市農業局提供）

    台南市府首次參與日本靜岡縣伊豆稲取KINME馬拉松活動，在終點線展售農漁特產。（南市農業局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播