好康來了！南投捐發票換電影票16日開始兌換

南投舉辦「捐發票換電影票」活動，可兌換南投戲院電影票。（記者張協昇攝）

2025/06/09 11:07

〔記者張協昇／南投報導〕好康來了！南投縣政府稅務局為加強宣導正確納稅觀念，並鼓鼓勵民眾做公益，舉辦「捐發票換電影票」活動，民眾憑尚未開獎的統一發票正本紙本發票18張或雲端發票12張，發票每張限10元以上，即可兌換南投戲院2D電影票1張，每人最多限兌換5張，自6月16日開始兌換！

南投縣政府稅務局表示，此次活動兌換的電影招待券，可於今年1月31日前至南投戲院選擇上映的影片觀看，且完成兌換後，並正確填寫租稅問答者，還可獲贈宣導品1份；另可憑尚未開獎的統一發票正本紙本發票10張或雲端發票5張（發票每張限10元以上），再兌換宣導品1份，每人最多限兌換2份，數量有限，送完為止。

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稅務局提醒民眾，除捐發票兌換電影票外，於活動期間下載統一發票兌獎APP 申辦手機條碼並設定社會福利團體捐贈碼、載具歸戶及領獎資料，再贈送宣導品1份。民眾如有任何活動相關問題，歡迎撥打免費服務電話0800-496969洽詢。

南投縣稅務局舉辦「捐發票換電影票」活動，每人限兌換5張。（資料照，記者張協昇攝）

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