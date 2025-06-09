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    誰出席也爭議？中藥解釋令今開會 邱泰源：已邀藥師、藥劑生公會

    衛福部長邱泰源表示，9日下午舉行的中藥解釋令會議有邀請藥師公會全聯會、藥劑生公會全聯會加入討論。（記者田裕華攝）

    衛福部長邱泰源表示，9日下午舉行的中藥解釋令會議有邀請藥師公會全聯會、藥劑生公會全聯會加入討論。（記者田裕華攝）

    2025/06/09 10:49

    相關新聞請見：

    中藥行快斷根？衛福部新解釋令引爭議

    不滿無藥師資格人員販售中藥 5000藥師上凱道籲「要有國考認證」

    藥師公會要求中藥販賣者須經國考 中醫藥司：藥商非醫事人員

    〔記者林惠琴／台北報導〕藥師界認為「藥事法第103條解釋令」放寬經營中藥販賣業務人員的資格，陸續抗議，甚至走上凱道，衛福部預計今（9）日下午再度開會討論，卻未邀「十大藥學系」，被質疑忽視藥學專業。對此，衛福部長邱泰源表示，有邀請藥師公會全聯會、藥劑生公會全聯會與會，強調一定站在人民健康權益與國家發展，「一直都在溝通」。

    藥師公會全聯會表示，針對衛福部今日即將召開的「研修核釋藥事法第103條第2項後段條文規定解釋令」會議，表達高度關切。

    藥師公會全聯會指出，雖然此次會議攸關國人用藥安全及藥事制度之核心精神，令人遺憾的是，會議邀請名單中卻見有「中資系」（中藥資源學系）代表，反觀全國「十大藥學系」卻未被列為正式邀請對象，明顯忽視了藥學專業界的重要意見與利益關係人角色。

    「十大藥學系」對此現象深感憂心，並表達一致立場，將於會議期間在場外聯合聲援，呼籲政策修正應回歸專業、公正與民眾用藥安全為本，杜絕任何影響藥事專業獨立性之不當介入。

    針對中藥解釋令開會，邱泰源今日上午出席立法院社福及衛環委員會時表示，有邀請藥師公會全聯會、藥劑生公會全聯會，強調一定站在人民健康權益與國家發展，一直都在溝通。

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