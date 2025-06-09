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    台大「空檔年」制度193人次參與 學生創業健康黑巧克力品牌

    台大「空檔年」制度，迄今193人次參與，有學生創業打造健康黑巧克力品牌。（台大提供）

    台大「空檔年」制度，迄今193人次參與，有學生創業打造健康黑巧克力品牌。（台大提供）

    2025/06/09 10:33

    〔記者林曉雲／台北報導〕不休學也能擁有Gap Year（空檔年）！國立台灣大學創新設計學院 （D-School） 自2021年起推動「探索學習計畫」，提供學生一條不需休學、仍保有在學身分的「空檔年」式學習選擇，已邁入第4年，累積超過163人次參與。

    其中，政治系學生古蕓菁創立健康黑巧克力品牌「honeybunny」，使用屏東小農可可與有機椰棗製作無添加糖巧克力，打造友善身心的甜點體驗；心理系學生莊孟璇創立「inMotion動念」，提供企業工作坊，培養Z世代心理韌性軟實力，協助團隊提升專注力與幸福感，讓企業更懂得與年輕人對話。

    台大副校長丁詩同表示，台大不只傳承知識，也應引領創新，探索學習計畫是台大對高教責任的回應，學生們的成長與創造力深深感動人心。

    身兼總探長的醫學系教授黃韻如則說，探索學習不是放牛吃草，而是台大自由學風的延伸與實踐，這4年來，看見學生在自由中找到目標、在挑戰中茁壯，台大「探索學習：流浪探險的成長計畫」，實踐了大學社會責任的具體成效與社會影響力。

    台大創新設計學院院長張培仁表示，探索學習計畫開放台大學士班在學生報名參加，最長可參與4個學期，學生僅需繳交1個學分費，即可獲得2學分認列，參與學生實踐跨國教育、藝術創作、語言學習，甚至透過創業實踐夢想，自2023年起，與台灣大哥大總經理林之晨創辦的「Jamie’s Gapyear Program」合作辦理說明會，鼓勵21歲以下大學生勇敢休學圓夢，迄今已有9位台大學生同時參與探索學習與Jamie’s Gapyear Program，透過100萬元圓夢基金投身創業與實作。

    22位台大11個學院的教師擔任「探長」，指導學生（「探員」）進行學習計畫，這學期「與探長有約暨分享會」活動，吸引近百位學生及家長參與，其中，台大機械系學生吳承羲分享，因一次車禍啟發他對醫療的關注，進而轉變人生方向，在分享會活動中，他戴上象徵學成的學士帽，象徵人生下一段旅程即將展開。

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