國中生免駕照可騎微型電動二輪車 全教產：交通部應修法

國中生可以無照騎電動自行車，屏東縣長周春米表示不鼓勵。全教產今日呼籲交通部修法建立微型電動車駕照制度。（屏東縣警局提供）

2025/06/09 10:23

〔記者林曉雲／台北報導〕屏東學生騎電動自行車上學5個月99件車禍，屏東縣長周春米公開表示不鼓勵騎，全國教育產業總工會今發聲明表示，交通部現行規定年滿14歲國中學生免訓練及無駕照下，可騎微型電動二輪車，但未有具體的安全配套措施，呼籲交通部修法，建立「微型電動二輪車駕照制度」，保障學生的安全。

理事長林蕙蓉指出，隨著微型電動二輪車快速普及，14歲以上青少年在法律允許下可直接上路，但未經交通訓練、無須駕照的制度安排，導致實際交通風險迅速升高，形同讓未成年學生暴露於高風險交通環境，而大量電動車進入校園，更造成交通混亂與安全死角，校方難以有效管控。

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林蕙蓉表示，屏東縣警察局長戴台㨗日前指，14歲可以騎電動自行車是立法規定，今年1至5月學生騎乘電動自行車共發生99件，比去年同期56件增加了43件，幾乎達到2倍，認為學生騎車上學不好，應該至少要年滿18歲較好；而屏東縣長周春米則認為，學生騎電動自行車，法律雖上沒有禁止，但是縣府的態度就是不鼓勵，要怎麼樣達成不鼓勵的狀態，將會透過學校相關的條件來處理，林質疑難道又要把道路交通管理的責任推回給學校？

林蕙蓉指出，交通部應針對14歲以上未滿18歲騎微型電動二輪車的駕駛人，制定考核等相關機制，發放青少年專屬駕照或安全證明，建立「微型電動二輪車駕照制度」，並修正「道路交通管理處罰條例」，14歲以上如需騎乘微型電動二輪車，應完成基礎交通安全課程並通過筆試或簡易考核，取得專用駕照或安全證明，這項措施不僅是教育學生對於道路交通安全規則的了解，更是讓學生在騎乘微型電動二輪車時，具有道路交通安全意識的負責任態度。

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