赴日本學製烏龍麵 屏東女婿進駐勝利星村推消暑冷麵

屏東女婿廖一鴻回到妻子的故鄉，展現自己擁有的好手藝，冷麵在炎熱的南國尤其受歡迎。（記者羅欣貞攝）

2025/06/09 10:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東女婿廖一鴻16歲就進入廚房工作，也做過水泥工、到澳洲打工、當日料學徒，最後成為懷石料理師傅，近來他將在日本習得的江戶風製麵功夫，帶回妻子的故鄉屏東，進駐勝利星村創烏龍麵品牌，除了讓鄉親吃到他每天親手做的麵條，也吸引外縣市遊客前來聖朝，在酷熱的夏天，Q彈的冷麵尤其受歡迎。

今年45歲的廖一鴻16歲就出社會工作，到台北打拚，做過很多工作，最終以料理為志業，更赴日本學習江戶風的製麵工法，擁有一身好手藝的他，去年底帶著製麵機回到妻子的故鄉屏東，進駐日遺眷舍歷史建築打造的勝利星村，創立主打日式烏龍麵的餐廳，靠著親手製麵的溫度，逐漸打出知名度。

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只用麵粉、水和鹽，就製作出麵條，沒有添加其他人工添加物，與市面上常見的粗烏龍麵不同，吃起來更細緻更保有Q彈口感不，展現出不一樣的風味與層次 ；廖一鴻表示，「關鍵就是黃金比例！」，店裡所有的烏龍麵都是自己做的，不管粗的、細的，還是未來要推出的蕎麥烏龍麵，因為流派不一樣，會比較硬、比較Q彈。

店裡用粗麵製作湯麵、用細麵製作冷麵，還推出鴨胸、豆皮、牛肉等多元口味，廖一鴻說，熱湯以醬油柴魚為基底，再用小魚乾、乾的干貝熬出來，較為甘醇，冷麵的醬汁也是以此為基底，另也用柚子萃取的柚子汁調製出醬汁。

除了烏龍麵，廖一鴻也推出簡單的關東煮，他說，用好的柴魚湯去煮，會讓關東煮吃起來更有味道，未來在變化菜色方面，滿望烏龍麵除了湯的、冷的之外，還可以再增加一點異國元素，例如韓式、泰式，讓喜歡烏龍麵的屏東鄉親、各縣市來的遊客，在熱情的南國，享受到用心製作的料理。

廖一鴻進駐勝利星村創業，以烏龍麵為主打料理。（記者羅欣貞攝）

廖一鴻每天親手製作麵條。（記者羅欣貞攝）

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