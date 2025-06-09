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    TWICE+伍佰同天開唱 高雄飯店業幾近滿房

    為防業者趁演唱會哄抬房價，高雄市觀光局持續稽查。（圖由觀光局提供）

    為防業者趁演唱會哄抬房價，高雄市觀光局持續稽查。（圖由觀光局提供）

    2025/06/09 09:55

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國人氣女團TWICE與台灣搖滾歌神伍佰，11月22日同天在世運主場館、高雄巨蛋開唱，飯店業發大財，當晚房間幾近滿房。

    TWICE昨（8）日晚公布最新世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》的地點，11月22日將唱進高雄世運主場館，這也是TWICE出道10年來，首次來台演出，台灣粉絲終於等到周子瑜回家鄉開唱，心情雀躍不已，紛紛希望能加場。

    11月22日不只TWICE來高雄，「伍佰&China Blue Rock Star2演唱會」也將於11月22、23日在高雄巨蛋登場，有歌迷發現，11月22日當晚高雄市區不少飯店都被預訂一空，價格也跟著上漲。

    高雄福容飯店今天（9日）表示，11月22日住房率幾近滿房狀態，只剩大約10間房間了，一夜湧進大量訂單，前一日的住房倒是無影響，平均房價落在4300元。

    福容飯店指出，11月份其他星期的週末住房率，目前約5成左右，演唱會效應讓飯店住房可提前進單，也相當期待下半年高雄的演唱會盛況來挹注訂單。

    高雄市觀光局強調，超人氣女團BLACKPINK、TWICE，相繼宣布今年下半年來高雄世運主場館開唱，吸引大量國內外粉絲歌迷湧入高雄，市區各大飯店旅館訂房熱絡，市府嚴禁哄抬房價、任意取消訂房或超收房費等行為，近日將持續稽查。

    觀光局說明，為抑制房價哄抬情形，今年度已針對飯店旅館及民宿稽查151家次，業者均符合規定，未有房費超收情形。

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