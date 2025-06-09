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    賀陳旦質疑高鐵延伸宜蘭 陳文昌提7大理由反駁

    高鐵延伸宜蘭，地方爭議不斷，陳文昌憂如果停建，將毀掉宜蘭發展機會。（資料照）

    高鐵延伸宜蘭，地方爭議不斷，陳文昌憂如果停建，將毀掉宜蘭發展機會。（資料照）

    2025/06/09 09:49

    〔記者游明金／宜蘭報導〕前交通部長賀陳旦日前拜會宜蘭縣議會議長張勝德，對於高鐵延伸宜蘭頗多質疑；對此，民進黨宜縣議會黨團總召陳文昌，提出7大理由反駁，他強調，高鐵是區域翻轉的起點，如果停建不是省錢，而是毀掉宜蘭發展的機會。

    陳文昌在臉書發文，賀陳旦說，高鐵宜蘭到台北，只比現在的台鐵快5分鐘，根本鬼扯！第一，未來高鐵宜蘭站會設在新地點（宜蘭新站）搭配接駁，甚至捷運化台鐵支線，只會更合理、更快速？你會因為轉個車多3分鐘，就說整條路不值得蓋嗎？

    第二，說什麼高鐵宜蘭站到台鐵宜蘭新站「轉乘要10分鐘」，請問怎麼算的？未來高鐵宜蘭站和台鐵新站有機會共站共構、月台平行設計，走路3~5分鐘都嫌多了，結果拿這種轉乘時間去扯什麼「高鐵沒效益」？

    第三，高鐵不單純在比速度而已，是產業發展的重要基礎建設！高鐵是能帶動產業、人口、觀光，甚至教育資源流通的重要基礎建設！帶來的是機會，地方要不要接住，才是關鍵。

    第四，「接駁不方便」就不蓋高鐵？邏輯在哪？說高鐵站太遠、接駁不方便，所以沒人搭。10年內，縣府不能規劃公車路線、不能調整時刻表、不能整合台鐵班次嗎？如果地方接駁做不好，那是縣政府要負責，不是「不蓋高鐵」就能解決的事！

    第五，「高鐵台鐵共構」？聽起來好聽，現實呢？若為了配合台鐵路廊，高鐵還要彎進市區、降低速度、繞遠路，這樣還叫高鐵？而且不要忘了台鐵路廊在礁溪市區中心？要共構就要多拆幾百棟房子，這種方案真的比較好？

    第六，還記得2003年的蘇花高嗎？當年也是一堆人反對，政府發包了還是被逼停工。現在過了20年，政府還要再花300多億國5銜接蘇花改，花將近1000億蓋蘇花安，這樣比較有效率嗎？重點是，花蓮到現在還是沒有一條完整、安全回家的路。

    第七，我們要讓「蘇花高悲劇」在宜蘭重演嗎？現在反對高鐵的人，也是在講一樣的話。「沒效益」、「會拆房」、「會吵」、「共構比較好」，這些都是當年蘇花高停建的聲音，如果真的停建，誰要負責？

    陳文昌並批評，「賀陳旦你是要讓高鐵胎死腹中嗎？張勝德想兩邊討好、模糊立場，如果高鐵真被你們搞到停建，你怎麼對宜蘭人交代？高鐵不只是交通建設，更是區域翻轉的起點，高鐵若停建，不是省錢，而是毀掉宜蘭發展的機會。」

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