神經科崩盤！傳腦中風收治急限縮 邱泰源：協調人力用在刀口上

衛福部長邱泰源今天在立法案受訪強調，持續關注各醫院各科缺人問題，「都一定會盡力來協調彌補」。（記者田裕華攝）

2025/06/09 09:53

〔記者林惠琴／台北報導〕腦中風醫療亮紅燈！社群媒體流傳一則嘉義長庚醫院的訊息，直指因各大醫院神經內科醫師「崩盤」，為保存重症人力，病人需符合一定條件再啟動動脈取栓轉診平台，且夜間10點至早上7點原則不再收治無明顯效應的轉診。衛福部長邱泰源今（9）日回應表示，這是院方「在做最好的協調」，將人力用在刀口上，並強調持續關注各醫院各科缺人問題，「都一定會盡力來協調彌補」。

這則來自嘉義長庚神經科的訊息開頭指出：「嘉長（嘉義長庚）身為雲嘉南最後後送中心，因各大醫院神內崩盤，為保存本院重症人力，以下公告即日起實施。」

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公告內容提到，發文群組為動脈取栓轉診平台，病人需確認中風，臨床或影像懷疑大血管阻塞，非tPA（血栓溶解劑）諮詢櫃檯，NIHSS（腦中風評估量表）<6等非適應症者，或是無神經科人力，無法收治腦中風者，請直接聯絡他院急診轉院，均勿在此群組發文。

訊息也說明，重症人力需用在刀口上，夜間10點至早上7點原則不再收治無明顯效應之轉診，並強調「非常抱歉，以上措施非嘉長獨善其身，而是重症醫療崩盤的下下之策，感佩還留在重症最前線的各位，也請帶回給各醫院高層和政府高層，正視腦中風醫療崩壞，善待願意留下的各位」！

博智診所醫師陳炳錕在臉書發文表示，嘉長要限縮其實是因為嘉義另一所醫院嘉義基督教醫院負責的神內醫師也離職了，「所以不只是嘉長限制而已，是嘉義都要外送了」。

對此，邱泰源今日出席立法院社福及衛環委員會時表示，嘉長發文的是一個群組，在做最好的協調，將該花的專業、體力與人力要用在刀口上，因此對於病人怎麼樣轉診做更好的詮釋，當然衛福部也真的很關心各科，尤其是急重症科，不管在哪個地方有缺乏，都一定會盡力來協調彌補，讓全台各地急重症患者都得到最好的照顧。

至於振興醫院急診重症醫學部主任田知學提醒，預估今年選擇離開急診領域的主治醫師超過100人，醫療體系正在失血，邱泰源指出，一直在改善急診醫護的工作環境，要請各醫院妥善調配床位，否則病人太多上不去，會造成醫師相當大的壓力，同時須強化區域整合、落實分流分級體系，目前健保已新增投入逾40億元調整合理待遇，會與醫界一起努力。

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