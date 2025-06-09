南海熱帶擾動醞釀中 吳德榮：週四起外圍水氣恐帶劇烈降雨

今至週三（11日）各地炎熱，午後有雷雨機率。（資料照）

2025/06/09 09:55

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（9日）各地區平地的最低氣溫約在24度左右，至週三（11日）各地炎熱，午後有雷雨機率；週四起（12日）熱帶擾動外圍水氣移入，恐有帶來劇烈降雨的潛勢。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至週三台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如夏；大氣不穩定，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率，擴及少部分鄰近平地；明後兩天東半部水氣逐漸增多、局部陣雨機率亦逐日提高。今日各地區氣溫為：北部24至35度、中部24至35度、南部24至36度、東部24至35度。

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週四至週六（14日）熱帶擾動外圍水氣移入，有帶來「劇烈降雨」的潛勢。下週日至週三（15至18日）各地恢復晴時多雲，天氣熱如夏；但大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午、迎風面西南部偶有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，本週菲律賓東、西方海面皆有熱帶擾動發展的跡象，菲東的擾動發展機率較低，而南海的擾動有發展機會，其未來動向大致偏北進行，對台灣的間接威脅，視其外圍西南風所帶來的水氣而定。

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