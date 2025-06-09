為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南海熱帶擾動醞釀中 吳德榮：週四起外圍水氣恐帶劇烈降雨

    今至週三（11日）各地炎熱，午後有雷雨機率。（資料照）

    今至週三（11日）各地炎熱，午後有雷雨機率。（資料照）

    2025/06/09 09:55

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（9日）各地區平地的最低氣溫約在24度左右，至週三（11日）各地炎熱，午後有雷雨機率；週四起（12日）熱帶擾動外圍水氣移入，恐有帶來劇烈降雨的潛勢。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至週三台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如夏；大氣不穩定，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率，擴及少部分鄰近平地；明後兩天東半部水氣逐漸增多、局部陣雨機率亦逐日提高。今日各地區氣溫為：北部24至35度、中部24至35度、南部24至36度、東部24至35度。

    週四至週六（14日）熱帶擾動外圍水氣移入，有帶來「劇烈降雨」的潛勢。下週日至週三（15至18日）各地恢復晴時多雲，天氣熱如夏；但大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午、迎風面西南部偶有局部短暫陣雨的機率。

    吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，本週菲律賓東、西方海面皆有熱帶擾動發展的跡象，菲東的擾動發展機率較低，而南海的擾動有發展機會，其未來動向大致偏北進行，對台灣的間接威脅，視其外圍西南風所帶來的水氣而定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播