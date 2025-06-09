見證台灣醫療史動人篇章 屏基邀小兒麻痺之友回娘家

畢嘉士醫師成立支架工廠以低於市價三分之一的價格提供給兒麻患者。（屏東基督教醫院提供）

2025/06/09 09:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為延續對小兒麻痺病友長達60年的關懷，並為新建智能醫療大樓籌措經費，屏東基督教醫院將於27日晚間6點，在同合農科商務會館舉辦「愛的堡壘・希望之夜」感恩餐會暨「小兒麻痺之友回娘家」，邀請曾接受治療的小兒麻痺病友與社會各界共同參與，一同見證生命的奇蹟與台灣醫療史上的溫情篇章。

1959年台灣爆發小兒麻痺大流行，無數孩童因染病導致肢體變形、無法行走。屏基挪威籍宣教士醫師畢嘉士與傅德蘭走訪台灣各地，將在地上匍匐前行的孩子抱回醫院，免費為他們矯正手術，直到1961年才象徵性酌收部分材料費。不僅如此，畢嘉士醫師還向國外藥廠爭取到小兒麻痺疫苗，並成立支架工廠、自製矯正器具，收費僅市價三分之一，讓超過一萬名病童重新站起來。

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1963年畢嘉士醫師向屏東縣政府爭取孩子們的受教權，屏東縣政府指定屏東市仁愛國小開辦肢體殘障特殊班，這是台灣國小首創，開啟特殊教育新頁。配合九年國民義務教育政策，1970年屏東市明正國中增設了「堅強班」專收仁愛國小肢體殘障特殊班畢業的學生，許多孩子因此考上大學、研究所，人生完全改觀。

此次感恩餐會以「回娘家」為主軸，目前已有26位來自北中南各地的小兒麻痺之友報名，即便現在需依賴輪椅代步，他們仍舊滿腔熱情，要回到當年接受治療的起點與屏基醫護人員重聚一堂，見證當年如何從幼時的無助困境中，逐步走出生命的陰影，走入社會、組織家庭，甚至成為教師、工程師、創業者；活動當天將有音樂表演與生命故事分享。

屏東基督教醫院表示，這場餐會不僅是回憶與感恩的交會，更是為醫療環境未來發展注入新力量。那些曾被抱進手術室的孩子們如今將自己走進會場訴說生命的奇蹟。餐會所募得的款項將用於新建智能醫療大樓，改善目前院區空間不足與設備老舊的問題，讓更多病人能在友善、安全、有尊嚴的環境中接受照顧。

屏基表示，活動開放認桌與認捐餐券，即日起凡捐款2000元可獲贈餐券1張，捐款2萬元可獲10張餐券，歡迎企業、社團、民眾踴躍響應；詳情可至屏基官網查詢。

屏基當年每天安排接送小兒麻痺學童上下學的情景。（屏東基督教醫院提供）

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