竹市勞工學苑與子女成長營6/13開放報名 打造暑期學習與成長雙贏

竹市勞工學苑與子女成長營6/13開放報名。（市府提供）

2025/06/09 09:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府推出「勞工學苑研習課程」與「勞工子女暑假成長營」，期盼透過實用的專業研習課程與多元化的營隊設計，協助勞工朋友提升職場即戰力，拓展第二專長，同時也讓孩子在暑假期間持續學習、啟發潛能。市府勞青處表示，相關課程將於13日開放線上報名。

今年度勞工學苑課程聚焦於實務導向與職場應用，內容涵蓋職涯規劃、外語訓練、數位技能與口語表達等，協助勞工朋友在下班後充實專業知識，提升工作效率與發展潛能。同時，勞工子女暑假成長營亦規劃一系列兼具趣味與教育意義的課程，包括AI科技、藝術創作、手作技能與體能活動等，讓孩子們在充滿啟發的環境中探索自我、健康成長。

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勞青處說明，今年勞工學苑開設10門重點課程，涵蓋「使用AI輔助事業發展」、「從50音出發認識日本」、「拍出生活感 編出故事力」等時下熱門領域，也包含實務取向的「地政士專業講堂」，協助學員掌握市場趨勢、強化工作專業，回應勞工在職場上實際所需。而深受孩子期待的「勞工子女暑假成長營」，則規劃了「AI寫作×上台演說力」、「DASH程式機器人」、「兒童MV舞」等課程，訓練邏輯表達與科技素養；另有甜點黏土製作、園藝植栽等手作學習。

勞青處補充，114年度勞工子女暑假成長營與勞工學苑課程將於13日上午10時起開放網路報名 （ https://reurl.cc/0KlQ8l ），名額有限，額滿為止。勞工子女暑假成長營招收對象為設籍新竹市，國小升四至六年級及國中升七至九年級之勞工子女，共規劃15門課程；勞工學苑提供予設籍或工作地於新竹市之勞工或工會會員，共開設10門課程，每人限報1門。相關報名與課程諮詢請洽救國團演藝終身學習中心（新竹市北區演藝路23號2樓），電話03-5153383。

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